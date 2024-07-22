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РИА Новости

Два бомбардировщика ВВС США провели тренировочный полет над Финляндией

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Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Gerald Willis

Минобороны Финляндии: два американских B-52 провели тренировочный полет

МОСКВА, 21 июля/ Радио Sputnik. Два американских бомбардировщика B-52 провели тренировочный полет в воздушном пространстве Финляндии, сообщило Минобороны страны.

"Два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress пролетели в воздушном пространстве Финляндии во время учебных мероприятий в воскресенье, 21 июля. Полеты были частью учебных мероприятий", – говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что бомбардировщики сопровождали два американских самолета-дозаправщика KC-135 и один американский KC-46. Самолеты летели из Норвегии через Лапландию в южном направлении.

"Операция проводилась в соответствии с национальным законодательством и нормативными актами Финляндии", – подчеркнули в финском ведомстве.

Ранее Минобороны РФ проинформировало, что МиГ-29 и МиГ-31 не допустили нарушения госграницы РФ над Баренцевым морем парой стратегических бомбардировщиков В-52Н Военно-воздушных сил (ВВС) США. По данным оборонного ведомства, при приближении российских истребителей бомбардировщики США выполнили разворот от госграницы РФ.

Радио Sputnik ранее писало, что Финляндия заподозрила Россию в нарушении воздушного пространства.

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