"Не наше дело". Джей-Ди Вэнс высказался о вмешательстве США в конфликты

Сенатор Джей-Ди Вэнс: США не должны вмешиваться во все мировые конфликты

МОСКВА, 21 июля/ Радио Sputnik. Соединенные Штаты не должны принимать участие в каждом конфликте в мире, заявил кандидат в вице-президенты США, сенатор Джей-Ди Вэнс во время митинга в Мичигане.

По его словам, в идее укрепления национальной безопасности США нет ничего радикального, и американская армия достойно показывает себя в боевых действиях. Однако Вэнс призвал проявлять благоразумие и не втягивать Вашингтон в каждую войну в мире.

"Иногда, друзья мои, это просто не наше дело, и нам следует держаться от этого подальше", – приводит его слова американская газета The Washington Post.

Радио Sputnik сообщало, что Джей-Ди Вэнс призвал президента США Джо Байдена срочно уйти в отставку.

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