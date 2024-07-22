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Интерфакс-АВН

Эрдоган допустил возможность создания военно-морских баз на территории Турецкой Республики Северного Кипра

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Фрегат Барбаросс во время визита кораблей ВМС Турции в Новороссийск.
Фрегат Барбаросс во время визита кораблей ВМС Турции в Новороссийск.
Источник изображения: © РИА Новости Виталий Тимкив

Стамбул. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности появления турецких баз для ВМС на территории Турецкой Республики Северного Кипра, признаваемой лишь Анкарой.

"Он сказал, что Турция не будет воздерживаться от строительства военно-морских баз и других связанных с морем строений и сооружений на Северном Кипре, если это потребуется", - информирует агентство "Анадолу".

После поездки в Турецкую республику Северного Кипра Эрдоган в беседе с журналистами на борту самолета также призвал воздерживаться от шагов, которые способствуют напряженности на Кипре. Он также рекомендовал Кипру и Греции избегать военного сотрудничества с Израилем из-за его операции в секторе Газа.

Он сказал, что все еще не видит возможностей для переговорного процесса на Кипре, поскольку пока не удалось достичь равноправного статуса у его участников.

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Греция
Израиль
Кипр
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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