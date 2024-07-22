Эрдоган допустил возможность создания военно-морских баз на территории Турецкой Республики Северного Кипра

Стамбул. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности появления турецких баз для ВМС на территории Турецкой Республики Северного Кипра, признаваемой лишь Анкарой.

"Он сказал, что Турция не будет воздерживаться от строительства военно-морских баз и других связанных с морем строений и сооружений на Северном Кипре, если это потребуется", - информирует агентство "Анадолу".

После поездки в Турецкую республику Северного Кипра Эрдоган в беседе с журналистами на борту самолета также призвал воздерживаться от шагов, которые способствуют напряженности на Кипре. Он также рекомендовал Кипру и Греции избегать военного сотрудничества с Израилем из-за его операции в секторе Газа.

Он сказал, что все еще не видит возможностей для переговорного процесса на Кипре, поскольку пока не удалось достичь равноправного статуса у его участников.