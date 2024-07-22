Контейнеровозы вместо фрегатов: ВМС США ищут средство увеличения общего залпа боевых кораблей

Источник изображения: topwar.ru

На фоне задержек в судостроительной программе ВМС США изучают возможность размещения вертикальных пусковых ракетных установок на небольших кораблях нового типа или на десантных и вспомогательных вымпелах.

На данный момент происходит не увеличение, а, напротив, сокращение боевого потенциала флота. Так, в 2025 финансовом году будет выведено из строя 19 кораблей, а заказано всего 6. В итоге к 2027 году уменьшится количество ВПУ на плавсредствах, что скажется на общем весе залпа ВМС.

Основная причина этого – списание крейсеров класса Ticonderoga, каждый из которых имеет 122 ячейки ВПУ. На замену им строятся эсминцы типа Arleigh Burke с 96 ПУ, но темпы работ остаются низкими. Также планируется списание 4-х АПЛ Ohio, каждая из которых может быть снаряжена 154 КР. Неясны перспективы проекта Zumwalt – рассматривается возможность оснащения трех кораблей в носители гиперзвуковых ракет.

Ситуация в некоторой степени должна улучшиться с введением в эксплуатацию первых фрегатов типа Constellation, однако программу их строительства сопровождают сбои, в частности, связанные с многочисленными изменениями, внесенными в проект по сравнению с базовой версией FREMM. Первый из фрегатов должен поступить на вооружение уже не в 2026 году, а в 2029 году.

Однако Constellation, оборудованные З2 ВПУ, лишь незначительно увеличили бы общий залп ВМС США. Даже три корабля этого типа не заменят один крейсер Ticonderoga.

В этих условиях беспокойство у властей США вызывает растущая мощь китайского флота. Конгресс потребовал от ВМС изучить возможность размещения ВПУ на кораблях, которые ранее не рассматривались в качестве ударных единиц.

Для этих целей предлагается разработать небольшой и дешевый в производстве корабль с экипажем на основе надводных беспилотников программы LUSV с водоизмещением от 1000 до 2000 тонн.

Также ВМС США по поручению Конгресса должны рассмотреть возможность закупки коммерческого транспортного судна и создания на его базе корабля, оснащенного большим количеством пусковых установок, как встроенных в корпус, так и расположенных в специальных контейнерах.

Кроме того, флоту предстоит исследовать возможность установки ВПУ на любой доступный тип кораблей с большим водоизмещением, будь это крупные десантные вымпела или суда снабжения.

Командование флота должно подготовить отчет до 1 апреля 2025 года.