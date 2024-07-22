Войти
D-Russia.ru

Председатель правительства дал поручения о развитии станкоинструментальной промышленности и робототехники

170
0
0
Станкостроение
Станкостроение.
Источник изображения: D-Russia.ru

Новый национальный проект «Средства производства и автоматизации» должен обеспечить достижение показателей, которые определены президентом России в части технологического лидерства, а также продвижение в сфере роботизации производств, чтобы по этому значению РФ вошла в число 25 ведущих стран мира по итогам 2030 года; на это направлены поручения премьера Михаила Мишустина, данные по итогам июньской стратегической сессии, сообщает сайт правительства в четверг.

Напомним, выступая на сессии, которая состоялась в июне 2024 года, Мишустин отметил, что в России реализуется программа развития станкоинструментальной промышленности и робототехники. Благодаря принятым решениям в 2023 году производство станкоинструментальной продукции выросло на 60%, а выпуск изделий в сфере робототехники увеличился более чем на 50%. Это дало основание расширить программу до национального проекта.

При подготовке паспорта национального проекта «Средства производства и автоматизации», а также других нацпроектов по обеспечению технологического лидерства необходимо определить квалифицированных заказчиков, которые смогут обеспечить долгосрочный спрос на высокотехнологичную продукцию соответствующих видов и определить объём такого спроса. Этой работой поручено заняться Минпромторгу, Минздраву, Минсельхозу, Минэнерго и «Роскосмосу».

Минпромторгу при разработке паспорта национального проекта «Средства производства и автоматизации» потребуется провести анализ действующих мер поддержки отечественных станкостроителей и определить востребованность мер для включения в национальный проект.

Кроме того, в паспорте должно быть отражено использование мер защиты отечественного рынка, в том числе нетарифного характера, с учётом совершенствования системы подтверждения производства станкоинструментальной продукции и промышленных роботов на территории России.

Минпромторг также должен подготовить и направить в Минэкономразвития проекты методик расчёта показателей национального проекта, в том числе показателя «плотность роботизации».

Срок исполнения всех поручений – вторая половина июля 2024 года.

Права на данный материал принадлежат D-Russia.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Минэкономразвития РФ
Роскосмос
Похожие новости
29.09.2010
Российскую микроэлектронику поддержат
25.08.2010
ОПК требуется 329 миллиардов
24.08.2010
Минпромторг: На развитие оборонки в 2011-2013 годах потребуется почти 330 миллиардов рублей
13.08.2008
Кто на новенького?
31.07.2008
Россия намерена устранить дефицит компонентов для военной техники
29.07.2008
В России разрабатывается программа по развитию военно-промышленного комплекса
29.07.2008
РФ планирует потратить на производство стратегических материалов 63 млрд. рублей - источник
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 03:17
  • 1
В посольстве РФ заявили, что поддержка Лондоном Киева приведет к разрушению Киева
  • 22.07 02:09
  • 2816
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.07 01:47
  • 539
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.07 01:18
  • 2736
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.07 13:32
  • 69
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 21.07 11:38
  • 2
Руслан Пухов: Стране необходима новаторская организация противодроновой обороны
  • 21.07 11:27
  • 73
Война на Украине: первый день
  • 21.07 11:26
  • 14
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 21.07 09:55
  • 163
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 20.07 21:14
  • 1
Рябков заявил, что ВСУ применяют химическое оружие против российской армии
  • 20.07 16:03
  • 4
В Киеве хотят получить сразу 130 истребителей F-16
  • 20.07 12:54
  • 16
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 20.07 12:50
  • 142
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 20.07 11:46
  • 2
Станет ли Польша катализатором войны НАТО с Россией?
  • 19.07 14:04
  • 0
Беларусь готова протянуть руку помощи Донбассу