Председатель правительства дал поручения о развитии станкоинструментальной промышленности и робототехники

Новый национальный проект «Средства производства и автоматизации» должен обеспечить достижение показателей, которые определены президентом России в части технологического лидерства, а также продвижение в сфере роботизации производств, чтобы по этому значению РФ вошла в число 25 ведущих стран мира по итогам 2030 года; на это направлены поручения премьера Михаила Мишустина, данные по итогам июньской стратегической сессии, сообщает сайт правительства в четверг.

Напомним, выступая на сессии, которая состоялась в июне 2024 года, Мишустин отметил, что в России реализуется программа развития станкоинструментальной промышленности и робототехники. Благодаря принятым решениям в 2023 году производство станкоинструментальной продукции выросло на 60%, а выпуск изделий в сфере робототехники увеличился более чем на 50%. Это дало основание расширить программу до национального проекта.

При подготовке паспорта национального проекта «Средства производства и автоматизации», а также других нацпроектов по обеспечению технологического лидерства необходимо определить квалифицированных заказчиков, которые смогут обеспечить долгосрочный спрос на высокотехнологичную продукцию соответствующих видов и определить объём такого спроса. Этой работой поручено заняться Минпромторгу, Минздраву, Минсельхозу, Минэнерго и «Роскосмосу».

Минпромторгу при разработке паспорта национального проекта «Средства производства и автоматизации» потребуется провести анализ действующих мер поддержки отечественных станкостроителей и определить востребованность мер для включения в национальный проект.

Кроме того, в паспорте должно быть отражено использование мер защиты отечественного рынка, в том числе нетарифного характера, с учётом совершенствования системы подтверждения производства станкоинструментальной продукции и промышленных роботов на территории России.

Минпромторг также должен подготовить и направить в Минэкономразвития проекты методик расчёта показателей национального проекта, в том числе показателя «плотность роботизации».

Срок исполнения всех поручений – вторая половина июля 2024 года.