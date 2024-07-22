Почему США обеспокоены нормализацией отношений Турции и Сирии? (Haber7, Турция)

Haber7: ради поддержки Израиля США мешают переговорам между Турцией и Сирией

Гражданская война в Сирии долгие годы не волновала США, пишет Haber7. Но стоило только президенту Турции заявить о намерении наладить диалог с сирийским лидером, Госдепартамент США выразил протест. В достижении стабильности в Сирии Вашингтон не заинтересован.

Глубинное американское государство, с одной стороны, пытается направить предстоящие президентские выборы в желаемую сторону, с другой — заботится о том, чтобы беспрепятственно осуществлять свои краткосрочные и долгосрочные планы во внешней политике.

США, держащие в своих руках стальные колеса мировой политики, экономики и теологии, считают себя священной страной, в которой "и полено не загорится, даже если будет пылать весь мир". Они ни на минуту не воздерживаются от провокационных шагов, способных развязать Третью мировую войну.

Уже несколько месяцев такие шаги осуществляются в секторе Газа путем оказания материальной и моральной поддержки сионистским израильским властям, которые на глазах у всего человечества проводят геноцид в отношении всех без разбора — детей и стариков, женщин и мужчин, военных и мирных жителей. США совершают это преступление, зная, что каждая предоставленная ими бомба убивает младенцев, детей, женщин, беззащитных людей. Им безразлично, что в случае распространения боевых действий на весь Ближний Восток мировая география превратится в море крови.

Другим местом, где США развязывают Третью мировую войну, стала Украина, которую они втянули в вооруженный конфликт с Россией, пообещав Киеву безграничную поддержку.

Для этого представления на мировой арене США придумали такой умопомрачительный сценарий, что президент Украины Зеленский без колебаний взял на себя главную роль в этом шоу, заплатив за нее отправкой своих граждан на линию смерти, превращением выживших в беженцев, уничтожением всех достижений прекрасной страны в период после обретения независимости. Сейчас США вместе с НАТО и своими союзниками в Европе продолжают безрассудно подливать масло в огонь этого конфликта. Что же касается Третьей мировой войны, которая давно началась на уровне дискурса, сейчас, видимо, уже достаточно маленькой искры для перехода от слов к делу.

В столь сложной обстановке Турция своими заявлениями и действиями подала пример всему миру, встав на стороне права, справедливости и человечности, не зависящих от цвета кожи, языка, религии и национальности, в авангарде дипломатии и мира при любых условиях и обстоятельствах, в противовес угнетателям и тиранам.

Уже некоторое время Турция предпринимает шаги в пользу мира и дипломатии как в контексте глобальных событий, так и в своем регионе.

Несмотря на все провокации и накопившиеся проблемы, предпринятые и планируемые Турцией шаги по обеспечению мира, безопасности и стабильности в регионе получили новый импульс на фоне мирных переговоров с Грецией, Ираком, Ираном, а теперь и с Сирией. И это лишь некоторые из решительных ходов, сделанных Турцией для скорейшего достижения стабильности. Турция действует на опережение и реализует те подвижки к миру и дипломатии, которые должны были бы сделать США, взявшие на себя роль мирового жандарма. Этот факт беспокоит Вашингтон, но до сегодняшнего дня он почти не говорил об этом. Однако последний шаг, который планирует сделать Турция, по-видимому серьезно озаботил Соединенные Штаты, поскольку Госдепартамент США выступил с заявлением на эту тему и отметил, что США не поддерживают усилия по нормализации отношений между Турцией и Сирией.

Почему США обеспокоены нормализацией отношений Турции и Сирии?

В Сирии уже 12 лет идет гражданская война. Десятки тысяч людей погибли. Тысячи детей похищены. Регион стал местом, где свободно разгуливают члены террористических организаций и их хозяева. Турецкие границы оказались в опасности. Если бы не эпохальный контрпереворот, предпринятый турецким народом во время попытки путча 15 июля 2016 года, Турция, возможно, столкнулась бы с угрозой распада. После предательской попытки госпереворота, предотвращенной благодаря дальновидности и смелости наших граждан, героические турецкие военнослужащие провели ряд успешных операций. Таким образом мы устранили эту угрозу и обеспечили безопасность границ.

Пользуясь случаем, я хочу с сочувствием и благодарностью вспомнить наших мучеников 15 июля 2016 года и сказать, что их мужество и героизм золотыми буквами вписаны в память нашего народа.

Во время гражданской войны в Сирии более десяти миллионам человек пришлось мигрировать в близлежащие страны для спасения своей жизни. Турция оказалась страной, которая нашла самое быстрое политическое решение проблемы беженцев — как до гражданской войны, так и в начале ее. Ни одно гуманитарное решение, предложенное нашей страной, в частности создание бесполетной зоны на сирийской границе и строительство поселений, не было принято во внимание Соединенными Штатами. Так прошли 12 лет кризиса. И вот теперь, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что может встретиться с сирийским лидером Башаром Асадом и нормализовать отношения, США сразу же обеспокоились. Почему?

США не хотят стабильности в Сирии

Очевидно, что США не покинут Сирию, пока не создадут там длительную нестабильность, не обеспечат безопасность Израиля и не гарантируют ее на долгую перспективу. Все их инвестиции направлены на то, чтобы сделать это руками Рабочей партии Курдистана (РПК). США уже давно пытаются тем или иным образом расширить РПК простор для действий на этих землях, основать государство. Хотя Турция каждый раз препятствует усилиям в этом направлении, США никогда не откажутся от своего намерения, даже если ради этого Сирию придется уничтожить и разделить на три части.

В этих условиях лидеры Турции и Сирии должны как можно скорее встретиться, обсудить общие интересы двух стран и предпринять шаги по восстановлению устойчивой стабильности в регионе. Ведь этого требуют развивающиеся события и складывающаяся конъюнктура.

Автор: Мюрсель Гюндогду (Mürsel Gündoğdu).