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Интерфакс-АВН

Российские истребители поднимались в воздух из-за двух стратегических бомбардировщиков США над Баренцевым морем

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МиГ-31БМ
МиГ-31БМ.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 21 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные подняли в воздух истребители МиГ-29 и МиГ-31 из-за двух стратегических бомбардировщиков США В-52Н, которые приближались к госгранице РФ над Баренцевым морем, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

"При приближении российских истребителей американские стратегические бомбардировщики выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"Полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности", - заявило Минобороны РФ.

По данным Минобороны РФ, "российские самолеты благополучно вернулись на аэродромы базирования, нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено".

По информации министерства, "групповая воздушная цель", приближающаяся к государственной границе РФ, была обнаружена в воскресенье российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря.

Российские военные заявили, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух были подняты истребители МиГ-29 и МиГ-31 дежурных сил ПВО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
МиГ-31
Компании
Минoбороны РФ
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