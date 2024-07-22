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ТАСС

Кличко считает, что Украине нужен референдум о мире

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Мэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко.
Источник изображения: AP Photo/ Markus Schreiber

Также необходимо правительство национального единства, добавил мэр Киева

РИМ, 21 июля. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко считает, что на Украине нужно провести референдум по вопросу заключения мира и создать правительство национального единства.

"Ближайшие месяцы будут крайне сложными для Владимира Зеленского. Ему придется продолжать войну с новыми жертвами и разрушениями или рассмотреть территориальный компромисс, предложенный Москвой. Но как объяснить стране, что нужно отказываться от территорий, борьба за которые стоила жизни тысячам наших бойцов? Что бы он [Зеленский] ни сделал, президент рискует политическим самоубийством", - заявил Кличко в интервью газете Corriere della Sera.

Он также признал, что ситуация во многом зависит от помощи союзников, главным образом США, где может смениться администрация.

"Зеленскому следует, возможно, провести референдум. Не думаю, что в одиночку можно достигнуть столь болезненного и важного соглашения, без одобрения народа", - добавил Кличко.

По его мнению, одна из возможностей - "создание правительства национального единства" по примеру Израиля после атаки палестинского радикального движения ХАМАС 7 октября 2023 года. "Но я не уверен, что он [Зеленский] готов отказаться от власти, сосредоточенной в его руках, которая гарантируется законами военного положения", - добавил мэр Киева. Он считает, что Зеленский сконцентрировал слишком большую власть в своем офисе, при том что Верховная рада практически утратила свою значимость. Однако Кличко отметил, что никто не хочет сейчас проведения выборов, которые бы только привели к разделению и ослаблению страны.

Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истек в ночь на 21 мая. 

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Израиль
Россия
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Украина
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