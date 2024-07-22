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Военное обозрение

Украинские ресурсы: ВС России атаковали Киев дронами-камикадзе неизвестной конструкции

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Источник изображения: topwar.ru

ВС России начали применять для атак на Украину новые дроны-камикадзе. Как пишет украинский ТГ-канал «Страна.ua», неизвестный беспилотник или беспилотники атаковали Киев в ночь с пятницы на субботу.

Украискую столицу атаковали неизвестные до сегодняшнего дня российские дроны-камикадзе. В отличие от уже известной «Герани», которую на Украине по-прежнему называют «Шахедом», новый беспилотник действует на гораздо меньших высотах, исключая поражение ракетными ЗРК. По данным украинских ресурсов, новинка российского ВПК не поднимается выше 20-30 метров, при этом атакует так же, как и «Герань».

Обломки одного из таких беспилотников обнаружили в Киеве украинские военные, и теперь эксперты ломают головы, что же это за дрон, так как ранее он не встречался. Пока же в сводках Воздушных сил он фигурирует как «беспилотник неизвестного типа».

Источник изображения: topwar.ru

По данным издания Defense Express, изучившего обломки, данный беспилотник имеет размах крыльев более 4 метров, хвостовое оперение на балках, толкающий винт и фюзеляж квадратного профиля. По своей конструкции он напоминает российский разведывательный дрон ZALA 421-20, появившийся в 2010-м году, но это не он. В общем, над обломками «колдуют» специалисты, пытаясь понять, что это такое и как с ним бороться.

Российские ресурсы никакой информации по беспилотнику не дают, лишь повторяют украинские публикации. А Минобороны такую информацию не раскрывает. Так что будем ждать дополнительные данные.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
ZALA-421
Компании
Беспилотные системы
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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