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Соединенные Штаты столкнулись с проблемой по поставкам Украине дополнительных зенитных ракет к системам ПВО Patriot, планы по выпуску дополнительных боеприпасов реализовать не удалось. Об этом сообщает Reuters.

По данным британского издания, США не сумели увеличить выпуск ракет для комплексов ПВО Patriot на заводах в Японии. В Вашингтоне планировали получать не менее 250 дополнительных ракет в год, тем самым выйдя на уровень примерно 750 зенитных ракет. Но причина вовсе не в японской промышленности. Как оказалось, нарастить производство мешает нехватка ключевых компонентов, выпускаемых американской компанией Boeing. Речь идет о головках самонаведения.

План США по использованию японских заводов для увеличения производства зенитных ракет Patriot, используемых Украиной для защиты от российских атак, задерживается из-за нехватки критически важного компонента, производимого компанией Boeing

- говорится в сообщении.

Увеличить же производство необходимых головок самонаведения Boeing тоже не может, так как для этого нужны дополнительные сборочные линии, а они заработают только в 2027 году. Так что ракеты для Украины США производить начнет еще не скоро. А Зеленский тем временем продолжает требовать от Запада зенитные комплексы и боеприпасы к ним, тем более, что ВСУ продолжают их терять с завидным постоянством. Западные спонсоры уже не успевают передавать Киеву новые ЗРК вместо уничтоженных.