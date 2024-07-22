Маск считает, что для США настало время отправить астронавтов на Марс

Компания SpaceX ведет разработку и испытания прототипа космического корабля Starship, предполагается, что он сможет осуществлять пилотируемые миссии на Луну и Марс

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что Соединенным Штатам пора отправить астронавтов на Марс.

"Теперь настала пора для Америки достичь намного больших высот, отправив астронавтов на Марс, - написал он в X (ранее Twitter) по случаю 55-летнего юбилея прилунения американского космического корабля Apollo-11.

Компания SpaceX Маска ведет разработку и испытания прототипа космического корабля Starship, предполагается, что он сможет осуществлять пилотируемые миссии на Луну и Марс.

США отправили космический корабль Apollo-11 на Луну с помощью ракеты-носителя Saturn V 16 июля 1969 года. Спускаемый аппарат экспедиции совершил первую в истории посадку на Луну 20 июля того же года. На поверхность естественного спутника Земли тогда высадились два астронавта: командир корабля Нил Армстронг (1930-2012) и пилот лунного модуля Эдвин (Базз) Олдрин (родился в 1930 году).

В ходе последовавших пяти полетов были также совершены успешные высадки астронавтов на Луну. Последняя из них - в 1972 году, экипажем Apollo-17.

Всего на Луне в рамках шести экспедиций побывали 12 американских астронавтов. На Землю было доставлено свыше 180 кг образцов лунного грунта.