Лидер хуситов пообещал Израилю вооруженный ответ

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Лидер йеменского движения «Ансарулла» Абдолмалек Бадр ад-Дин аль-Хути анонсировал ответ на сегодняшние удары ВВС Израиля по портовому городу Ходейда.

На агрессию Израиля против Ходейды будет дан ответ, и мы не будем этим довольствоваться. Любая арабская страна, которая попытается перехватить наши ракеты, станет нашей целью, и мы будем относиться к ней, как к Израилю

– заявил он.

На данный момент порт Ходейды охвачен огнем. Представители группировки сообщают, что в результате атаки два человека погибли, трое ранены.

Ранее израильские самолеты в количестве до 12 единиц нанесли массированные удары по хранилищам топлива, электростанции и одному из административных зданий города. Это стало ответом Тель-Авива на недавний прилёт беспилотника из Йемена, в результате падения которого погиб один мирный житель.