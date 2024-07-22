ВВС Израиля впервые нанесли авиаудары по территории Йемена

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ВВС Израиля нанесли авиационные удары по хранилищам топлива в портовом городе Ходейда. Согласно сообщению издания Axios, американский чиновник, пожелавший остаться неназванным, подтверждает первые прямые удары Израиля по Йемену.
Утверждается, что в атаке участвовали 12 истребителей, из которых 8 F-35I Adir и 5 F-16I Sufa. Они воспользовались международным воздушным пространством над Красным морем. Также в операции был задействован самолет-заправщик KC-707, который попал на видео.
Как дополняет саудовский телеканал «Аль-Хадат», израильские военные самолеты нанесли удар в том числе по зданию военной полиции в Ходейде, а также по электростанции Рас-Хатиб, которая обеспечивает электроэнергией портовый город.
Очевидно, что данная акция является ответом на вчерашний прилет беспилотника хуситов рядом с американским посольством в Тель-Авиве.
Немного позже было опубликовано официальное заявление пресс-службы ЦАХАЛа: