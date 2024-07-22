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Военное обозрение

«Прощай, «Барак»: израильские военные окончательно снимают с вооружения истребитель F-16C

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Источник изображения: topwar.ru

Израильские военные окончательно снимают с вооружения истребитель F-16C Barak-1. Торжественное прощание с этим самолетом прошло на авиабазе ВВС ЦАХАЛ Овда, принадлежащей 115-й эскадрилье.

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-воздушных сил Армии обороны Израиля.

Это конец эпохи «Барака-1», поскольку последний одноместный самолет, который верно служил в эскадрильях ВВС Израиля более трех с половиной десятилетий, был снят с вооружения

- говорится в сообщении.

Слово Barak переводится с иврита как «молния». В последние несколько десятилетий этом маневренный самолет универсального назначения применялся ЦАХАЛ в основном для ударов по наземным целям. На пике своей службы израильские военные имели на вооружении 81 такой истребитель. До вывода их из состава ВВС Израиля оттуда в 2016 году списали 90 единиц F-16A/B Netz.

Есть опасения, что истребитель F-16C Barak-1, который в Израиле заменили на более современные самолеты, может быть передан украинским военным, чтобы принимать участие в вооруженном конфликте. Также в ВСУ их могут использовать в качестве «доноров запчастей» для других F-16, которые в ближайшем будущем планируют поставить на Украину европейские страны.

Стоит заметить, что Израиль до последнего сохранял нормальные отношения с Россией, отказываясь предоставлять военную помощь Киеву, по крайней мере, открыто. Но если он поставит Украине боевые самолеты, его могут ожидать серьезные неприятности. Так что прощай, «Барак», и больше никогда не возвращайся.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Украина
Продукция
Barak 1
F-16
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