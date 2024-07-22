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Интерфакс-АВН

Алиев заявил, что у Азербайджана нет проблем в отношениях с РФ

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Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Баку. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Азербайджана Ильхам Алиев констатировал отсутствие проблемных вопросов в отношениях с Москвой.

"Вопросов, которые требуют решения в двусторонних отношениях с Россией, просто не существует, и причем уже достаточно давно. И в принципе даже до подписания Декларации о союзническом взаимодействии мы все вопросы урегулировали на основе взаимопонимания, взаимного уважения, учета взаимных интересов и с учетом многовековой истории отношений наших народов", - сказал Алиев в субботу.

Президент Азербайджана также заявил, что до конца 2024 года, возможно, состоятся несколько встреч с главой российского государства Владимиром Путиным.

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Страны
Азербайджан
Россия
Персоны
Путин Владимир
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