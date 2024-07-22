Покушение на Трампа показало Путину и Си, что Запад при Байдене уязвим и растерян (Fox News, США)

Fox News: безопасность США и НАТО ослаблена по сравнению с Россией и Китаем

Разведка Путина и Си тщательно оценивает последние события в Америке, пишет Fox News. Автор статьи играет на нервах читателей, будто лидеры России и Китая только и ждут, чтобы воспользоваться слабостью США. Ведь администрация Байдена занята чем угодно, только не безопасностью страны.

Все мы по-прежнему гадаем, как могло получиться, что случайный 20-летний паренек с мощной винтовкой подобрался на 150 метров к предвыборному митингу, залез на крышу на глазах у снайперов Секретной службы, прицелился и несколько раз выстрелил, чуть не убив бывшего президента США. Стрелок якобы действовал в одиночку, и никто из десятков сотрудников правоохранительных органов и силовиков ему почему-то не помешал.

А знаете, кто еще внимательно следил за чудом минувшей катастрофой, как и за всем происходящим в нашей стране? Китай и Россия, считающие США главным противником, которого надо победить любой ценой, и если не одолеть на поле боя, то хотя бы разложить изнутри.

Владимир Путин, Си Цзиньпин и их шпионские ведомства присматриваются к недавним событиям в Америке: президентским дебатам Трампа и Байдена, саммиту НАТО в Вашингтоне и рассуждениям о готовности президента Байдена пойти на второй срок.

И они пришли к выводу, что, при всей пламенной риторике, безопасность Америки под угрозой, как бы там Вашингтон ни побивал себя в грудь. Было бы удивительно, если бы два диктатора этим не воспользовались. И вот почему.

Во-первых, до 20 января США по-прежнему будет возглавлять президент, чья способность полноценно выполнять обязанности главнокомандующего вызывает всё больше сомнений. А ведь это решающая уязвимость, особенно в момент кризиса или, тем более, войны. Президентские дебаты Трампа и разрекламированная “супер-пупер” конференция Байдена, в ходе которой тот назвал Владимира Зеленского “президентом Путиным”, а Камалу Харрис — “вице-президентом Трампом”, подтвердили то, что Путин и Си и так знали наперед: Байден находится в упадке — и умственно, и физически.

Хотя многие американцы наверняка об этом даже не догадывались из-за тщательной работы “поводырей” Байдена и ряда СМИ по запудриванию мозгов, для русских и китайцев это не стало сюрпризом: ведь их спецслужбы составляют подробные досье на каждого президента США. Новость для Путина и Си заключается лишь в том, что администрация погребена под призывами к Байдену сняться с предвыборной гонки, откровенно борется за выживание и занята чем угодно, только не безопасностью страны. Не нужно много времени, чтобы окончательно вывести из равновесия и без того растерянного президента США и его команду.

Во-вторых, взваливая на себя всё новые и новые обязательства перед Украиной, США приближаются к вероятной войне с Россией, которая наверняка возымеет катастрофические последствия. У Пентагона нет жизнеспособной военной стратегии для победы в такой войне, как до сих пор нет и в украинском конфликте. Причем, по оценкам американской разведки, такая война наверняка станет ядерной.

На саммите в Вашингтоне альянс НАТО из 32 членов официально объявил, что Украина, которая с IX века служит периметром стратегической безопасности России, стоит на “необратимом” пути к членству. Россия и США провозгласили друг друга во всеуслышание главными угрозами безопасности.

Путин уже много лет называет членство Украины в НАТО красной линией и ради нее готов рискнуть войной с США. К такому выводу, в частности, пришла американская разведка в результате многочисленных штабных учений. По поручению Путина была разработана военная стратегия, куда вошли космическое и ядерное и киберсредства. Кремль полагает, что эта стратегия окажется победоносной и позволит России диктовать условия.

В-третьих, ни США, ни НАТО не хватит промышленного потенциала для войны с Россией, не говоря уже о войне на два фронта с Россией и Китаем одновременно.

Путин подготовился к затяжному и многолетнему конфликту на Украине, за семь лет до начала спецоперации переведя российскую армию и экономику на военные рельсы. Путин также уберег российскую экономику от санкций, и теперь она, вопреки всем прогнозам Вашингтона, растет за счет военно-промышленного комплекса. Благодаря мягкой финансовой подушке в 580 миллиардов в долларах и золотовалютных резервах Россия нарастила в 2024 году оборонный бюджет на 70% по сравнению с годом ранее.

Вот как за минувший год вырос производственный потенциал Москвы: по танкам — в семь раз, по боеприпасам — в шесть раз, по бронеплатформам — в четыре раза и, наконец, по артиллерийским и ракетным системам — вдвое. Кроме того, производство беспилотников выросло в 2023 году на 80%.

США же и их европейские союзники официально не воюют, и им не хватает производственных и бюджетных мощностей, чтобы угнаться за военной машиной Путина. На прошлой неделе на мероприятии в Торговой палате США генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что производственные мощности Запада не работают и что потребности Украины в военной технике не могут быть удовлетворены сполна, чтобы продолжать борьбу с Россией.

В отличие от России, где Путин может личным указом перевести заводы с гражданской продукции на военную, оборонная промышленность США и Европы подчиняется строгим бюрократическим требованиям в области финансирования и заключения контрактов. Компании не могут взять и развернуть производство оружия, пока контракт не будет согласован, одобрен и должным образом профинансирован.

Кроме того, немалая часть высокотехнологичного вооружения США показала себя неэффективной на украинском поле боя. Русские изучили американские технологии в военных операциях на протяжении последних двух десятилетий и успешно разрабатывают меры противодействия “сетецентрической войне”, как любит выражаться Пентагон. Превосходные возможности России в области радиоэлектронной борьбы нарушили или серьезно ослабили работу целого ряда боевых систем США на основе глобальной спутниковой системы GPS.

Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских командиров, некоторые американские боеприпасы изъяты с поля боя. Это касается, в частности высокоточного управляемого снаряда M982 Excalibur (разработка RTX и BAE Systems) и “умных” бомб малого диаметра наземного базирования GLSDB (разработка Boeing и шведской Saab).

В апреле высокопоставленный представитель Космических сил США — нового подразделения вооруженных сил, созданного президентом Трампом, — отметил “беспрецедентный уровень российских мер радиоэлектронной борьбы” для подавления американской системы GPS. Американские военные опираются на нее при выполнении основных задач, включая точное наведение на цель и управление войсками. Командующий подразделением Space Delta 3 полковник Николь Петруччи (Nicole Petrucci) на мероприятии “Воздушные и космические войска в действии” выразила обеспокоенность тем, что силам США будет трудно действовать в такой обстановке. Она отметила потребность в “правильных тренажерах” и “квалифицированных” инструкторах, которые разбираются в “среде высококлассных угроз” и смогут обучить американских военных борьбе с главными противниками — в частности, Россией и Китаем.

Другие официальные лица США признали, что высокий уровень радиоэлектронной борьбы на Украине может превосходить даже потенциальные трудности в конфликте с Китаем, который в военное время планирует выводить американские спутники из строя, в том числе кинетически.

На своей “супер-пупер” пресс-конференции Байден заявил, что “НАТО сегодня сильна как никогда”. Он напомнил нам, что обязательства США по пятой статье защищать любого члена НАТО в случае нападения “священны”. При этом он добавил, что “не бросит” Украину, которая пока даже не в альянсе.

Однако Путин и Си заключили, что, даже при всех миллиардах долларов, которые ежегодно тратятся на разведку, высокотехнологичное оружие и заморские конфликты, в безопасности Америки есть зияющие бреши. И вот самые лютые диктаторы мира потирают руки оттого, что бывший (а, возможно, еще и будущий) президент США выжил лишь благодаря счастливой случайности, а не потому, что у него безукоризненная охрана.

Автор: Ребекка Коффлер (Rebekah Koffler).