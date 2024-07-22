Южная Корея начала серийное производство истребителей KF-21 «Борамэ»

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Южнокорейская компания Korea Aerospace Industries приступила к производству истребителей KF-21 «Борамэ». Соответствующий контракт на $1,41 миллиарда был подписан в июне этого года. Этот документ предусматривает поставку первой партии из 20 серийных самолетов.

Как поясняют представители компании, выпуск партии самолетов рассчитан на 2026-2032 годы. При этом подчеркивается, что первые серийные боевые машины получат ограниченный набор вооружений. Полным же спектром ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-земля» будут оснащаться истребители, производство которых начнется в 2029 году.

Военные эксперты отмечают, что разработка самолета позволит Республике Корея стать восьмой страной, самостоятельно создавшей сверхзвуковой истребитель.

Начало серийного производства KF-21 позволит заполнить пробел, образовавшийся после снятия с вооружения устаревших истребителей

– сообщил ранее министр обороны Южной Кореи Ли Сан Хи.

Отметим, что проведенные ранее наземные испытания и около двухсот летных испытаний подтвердили основные заявленные параметры самолета, включая скорость истребителя, боевой радиус и посадочную дистанцию.

Как подчеркивают производители, длина базовой модификации KF-21 составляет 16,9 метра, размах крыла – 11,2 метра, высота – 4,7 метра. Максимальная взлетная масса истребителя – 25 400 кг. Перспективный самолет получил десять точек подвески для ракет, бомб и различных контейнеров.