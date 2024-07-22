Как Россия спаслась от глобального цифрового сбоя.

Глобальный сбой Windows доказал правильность курса России на цифровой суверенитет

На Западе внезапно остановилась работа многих банков, аэропортов и даже больниц. Причина – глобальный сбой операционной системы Windows, вызванный некорректным обновлением поставщика услуг кибербезопасности CrowdStrike. При этом технические неполадки практически никак не отразились на России. Как нашей стране удалось избежать массового появления «синего экрана смерти»?

В работе ОС Windows произошел глобальный сбой. Его причиной послужило неисправное обновление поставщика услуг кибербезопасности CrowdStrike. Издание Verge сообщает, что изменения массово отключали и перезагружали затронутые ПК и серверы, что привело к появлению на мониторах тысяч пользователей "синего экрана смерти".

Решение проблемы было оперативно найдено, но особого влияния на ситуацию это не оказало. Для восстановления работоспособности компьютеров было необходимо перевести устройства в безопасный режим и вручную удалить определенные компоненты программного обеспечения, пишет РБК. Для корпораций с парком в десятки тысяч машин это стало вызовом.

Издание The Guardian назвало текущий сбой "крупнейшим в истории". Технические неполадки негативно сказались на авиакомпаниях всего мира. Так, авиакомпания Ryanair рекомендовала пассажирам приезжать в зал вылета за три часа до начала рейса. С проблемами столкнулись и американские перевозчики, а аэропорт Берлина полностью прекратил деятельность.

Сбой затронул и финансовый сектор. Сотрудники JP Morgan сообщали о проблемах с входом в рабочие системы, а Лондонская фондовая биржа сообщила о проблемах функционирования собственной новостной службы. Ряд западных банков также предупредили своих клиентов о возможных трудностях с оформлением платежей по карте.

При этом глобальные неполадки не затронули Россию. Причина этого – практически полное отсутствие в стране утилиты CrowdStrike. По мнению Антона Горелкина, зампреда комитета Госдумы по информационной политике, РФ спасла стратегия импортозамещения и технологического суверенитета. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сложившуюся ситуацию также высмеял лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Он заявил, что международные санкции помогли России уберечься от пагубного воздействия общемирового сбоя Microsoft. "Те, кто считает себя сильными, оказываются наиболее уязвимыми", – подчеркнул он, добавив, что

произошедшее лишь показало общую слабость Запада.

"Crowdstrike Falcon представляет собой софт, направленный на защиту данных крупных компаний от кибератак. Им пользуются многие фирмы, чья деятельность подразумевает обработку персональных данных граждан в больших количествах. Однако масштабы приложения не могут гарантировать его бесперебойную работу", – сказал Герман Клименко, эксперт по развитию IT-индустрии.

"Скорее всего, компания выпустила патч, в котором содержалась критическая ошибка, упущенная разработчиками на этапе проверки. Проблема заключается в том, что пользователи привыкли доверять информационным гигантам, из-за чего у многих по умолчанию стоит режим автообновления", – замечает он.

"Соответственно, большинство компьютеров стали загружать необходимые изменения, не запрашивая разрешения со стороны клиентов, что и привело к столь масштабному сбою. Подобные ситуации иногда случаются в различных компаниях. К этой практике все относятся с пониманием, однако глобального характера проблемы, наверное, никто не ожидал", – подчеркивает собеседник. По его оценке, произошедшее практически не затронуло Россию.

"В плюс нашей стране сыграли масштабные западные санкции, ограничивающие доступ местных пользователей к ПО американского и европейского производства.

Это запустило два важных процесса: наращивание темпов цифровой суверенизации РФ и переход к утилитам дружественных государств", – уточняет эксперт. "Произошедшее еще раз указывает на то, что собственное ПО является главным залогом успешного наращивания цифровой безопасности", – считает Клименко.

Сбой в работе также показал, насколько опасно зависеть от американских IT-продуктов, согласился Александр Малькевич, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества и СМИ. По его словам, цифровой суверенитет позволяет России создавать свои IT-продукты, направленные на решение все более узких задач.

"Именно наращиванием цифрового суверенитета сейчас и занимается Россия. Мы успели заменить значительную часть информационных продуктов национальными аналогами и продолжим развивать имеющиеся успехи. Понятно, что от цифровых сбоев никто не застрахован, но полагаться на свои продукты – надежнее", – подчеркнул он.

Между тем политолог Глеб Кузнецов в своем Telegram-канале обращает внимание на политическое измерение ситуации с компанией-виновницей технических неполадок CrowdStrike. "Ее основатель, Дмитрий Альперович, не только наш бывший соотечественник, но и человек вполне определенных взглядов и карьерной траектории", – отмечает он.

"Главный публичный враг Китая и России в американском хайтеке. Инициатор и драйвер всех главных процессов против "влияния Китая и России" в киберпространстве. От "расследования вмешательства России в выборы в США" до антикитайских операций "Аврора" и "Ночной дракон". Заседал во всех общественных и правительственных комиссиях, начиная с Обамы", – напоминает эксперт.

"Его биография утверждает, что именно он открыл и дал имена Cozy Bear и Fancy Bear – прославленным в СМИ "российским хакерским группировкам". Ну и называет его "самым страшным кошмаром Путина", а прославившуюся сегодня контору – "нашим спецназом по борьбе с Путиным и Си".

До него никаких "российских хакеров", как и китайских, в публичном пространстве не существовало.

Позже он сделал карьеру на сотрудничестве со спецслужбами в лице ФБР и АНБ, а затем решил стать специалистом по геополитике и "экспертом по России. Так, он выступил в роли автора книги "Мир на грани. Как США победить Китай", где предложил сделать акцент на ИИ, защите Тайваня и прочих союзников вроде Украины, поэтому Запад должен просто "давить".

"Сегодня мы видим на примере его конторы, как выглядит все это "сильнее" на практике. Ну а его "экосистема" – блестящий пример, как выглядит трансформация политического, медийного и силового влияния в деньги, технологии и обратно. И что "высокие технологии" – это не столько строчки кода, сколько "продажа решений в регулировании". А код под капитализацию этих решений и ИИ, хоть кривой, но напишет", – заключил Кузнецов.

Евгений Поздняков