Ростех открыл в Уфе участок с уникальным оборудованием для наращивания выпуска двигателей ПД-8 и ПД-14

На уфимском предприятии ОДК-УМПО Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха открыт новый производственный участок с самым большим в стране горячим изостатическим прессом отечественного производства. Запуск уникального оборудования позволит нарастить выпуск и ускорить процесс изготовления деталей для серийных двигателей ПД-8 и ПД-14 и перспективных силовых установок. Общий объем инвестиций в проект составил более 3 млрд рублей.

В торжественной церемонии открытия производственного участка приняли участие министр промышленности и торговли Антон Алиханов, генеральный директор ОДК Вадим Бадеха, управляющий директор ОДК-УМПО Евгений Семивеличенко. Новые мощности занимают площадь в 2 тыс. кв. м. Самый большой в стране горячий изостатический пресс спроектирован и изготовлен на отечественном предприятии ЗАО «Дробмаш».

«У нас стоят амбициозные задачи по гражданскому авиастроению и гособоронзаказу. Таких газостатов раньше не было в России, поэтому приходилось закупать титановые части в различных странах. Теперь же мы становимся полностью импортонезависимыми в части этого технологического процесса. Производство было освоено на предприятии в Нижегородской области, что позволяет предприятиям ОДК снижать издержки, т.к. исчезает необходимость тратиться на постоянные перевозки из-за рубежа. Это важнейший проект для всей корпорации», — сказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Благодаря оснащению участка современным высокотехнологичным оборудованием будет обеспечена круглосуточная работа по газостатированию титановых и алюминиевых отливок корпусных деталей авиационных двигателей. Они будут изготавливаться в том числе для первых созданных в современной России авиационных двигателей ПД-14 и ПД-8 для отечественных пассажирских самолетов.

«Запуск участка горячего изостатического прессования имеет важное значение для расширения производственно-технологической базы не только уфимского предприятия ОДК-УМПО, но и ОДК в целом. Ввод в работу высокотехнологичного оборудования повысит качество титановых и алюминиевых отливок и ускорит сроки производства авиадвигателей. Мы активно наращиваем производственные мощности, чтобы обеспечивать потребности отечественной гражданской авиации. Только в рамках комплексной программы развития авиационной отрасли до 2030 года нам необходимо произвести более 3,5 тысяч двигателей для самолетов и вертолетов», — отметил генеральный директор ОДК, член бюро центрального совета ООО «СоюзМаш России» Вадим Бадеха.

С помощью уникального оборудования на уфимском предприятии ОДК-УМПО будут выполнять технологическую операцию газостатирования, которая является неотъемлемой частью производственного цикла изготовления титанового и алюминиевого литья. Использование горячего изостатического пресса позволяет устранять газоусадочную пористость литья из титановых и алюминиевых сплавов, улучшать однородность материала и упрочнять его за счет высокой температуры и давления аргона.

Также Антон Алиханов провел встречу с учащимися Производственно-учебного центра Ростеха на базе ОДК-УМПО, где ведется подготовка специалистов рабочих профессий. В дальнейшем студенты будут трудоустроены на ОДК-УМПО. Помимо того что обучение абсолютно бесплатное, на всем его протяжении выплачивается стипендия.

«Мы обсуждали с коллегами программу „Профессионалитет“, по которой Минпросвещения России компенсирует значительную часть средств при создании инфраструктуры в колледжах. Но сегодня ознакомился с подобным проектом, реализованным непосредственно на территории предприятия, поэтому расходы несет само предприятие. Хотелось бы скорректировать подходы при реализации программы „Профессионалитет“, чтобы предприятия также участвовали в ней. Крайне важно, когда ребята большую часть времени своей подготовки проводят в цехах, видят процесс вживую. Обязательно обсудим этот вопрос с коллегами из Минпросвещения», — добавил глава Минпромторга России.