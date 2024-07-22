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Военное обозрение

Турция готовится развернуть свой флот у берегов Сомали

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Источник изображения: topwar.ru

Президент Реджеп Тайип Эрдоган внес в турецкий парламент ходатайство о выдаче разрешения на размещение турецких войск в территориальных водах Сомали. Об этом сообщает издание Middle East Eye. В публикации подчеркивается, что Этот шаг следует за соглашением об оборонном и экономическом сотрудничестве между Турцией и Сомали, подписанным в феврале.

Секретная сделка была заключена в ответ на соглашение Эфиопии с отколовшимся государством Сомалиленд в январе, которое предоставляет Аддис-Абебе право построить там военный порт

– отмечается в публикации.

При этом автор материала напоминает, что в некоторое время назад Анкара пыталась помирить Сомали и Эфиопию, организовав на своей территорию встречу министров иностранных дел двух государств.

Хотя встречи завершились совместным заявлением, Эфиопия, несмотря на инициирование посредничества, продемонстрировала серьезные оговорки и нежелание продвигаться вперед

– отмечает Middle East Eye.

Издание подчеркивает, что именно это событие усилило решимость Турции по развертыванию своего флота в Красном море.

Развертывание турецких вооруженных сил будет координироваться с сомалийскими властями и будет охватывать районы морской юрисдикции Сомали

– приводит издание выдержку из ходатайства турецкого президента.

В документе отмечается, что ВМФ Турции готовы оказать помощь Сомали в противодействии пиратству, терроризму и контрабанде.

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Страны
Сомали
Турция
Эфиопия
Персоны
Эрдоган Реджеп
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