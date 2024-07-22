Салливан обвинил китайские компании в поддержке ВС РФ, анонсировав санкции

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США вводят санкции против китайских компаний, сотрудничающих с Россией. В Вашингтоне предполагают, что Пекин оказывает поддержку военным усилиям Москвы. Об этом заявил советник Белого Дома по нацбезопасности Джейк Салливан на Аспенском форуме по безопасности, завершившемся вчера в американском штате Колорадо.

Чиновник обвинил китайские компании в поддержке российских Вооруженных сил и заявил, что в первую очередь под прицелом могут оказаться банки КНР.

Мы считаем, что Китай должен остановиться, потому что, по нашему мнению, это далеко выходит за рамки приличного поведения государств

– заявил Салливан.

Советник по безопасности упомянул распоряжение главы американского государства Джо Байдена, в котором предусмотрены меры воздействия на зарубежные финансовые учреждения со стороны Минфина США. Они касаются тех иностранных банков, которые содействуют поставкам товаров двойного назначения для российского ОПК. Салливан намекнул, что данные меры принимались «не просто так».

Мы ввели их, чтобы, когда мы обнаружим банк, который, по нашему мнению, подпадает под санкционный режим, мы могли что-то с ним сделать

– отметил американский чиновник.

Западные государства обеспокоены тем, что Пекин может начать поставки россиянам летального вооружения, несмотря на многократные предостережения со стороны Запада. Агентство Bloomberg утверждает, что Россия и Китай уже приступили к совместной разработке ударных беспилотников.