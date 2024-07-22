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ТАСС

Боец РФ заявил, что 90% дронов-разведчиков ВСУ поставляют из США и Португалии

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Украинский БПЛА "Лелека-100"
Украинский БПЛА "Лелека-100".
Источник изображения: invoen.ru

Командир расчета с позывным Паук отметил, что из дронов украинского производства встречаются в основном "Лелеки" и "Фурии", которые "Тор" успешно поражает

Около 90% дронов-разведчиков типа "крыло", которые уничтожают расчеты зенитно-ракетного комплекса "Тор" на купянском участке фронта, предоставлены Украине Португалией и США, рассказал журналистам командир расчета с позывным Паук.

"В основном у Украины нет своих беспилотных летательных аппаратов [самолетного типа]. Как правило, это португальское производства, США. Где-то 90%", - сказал Паук.

Он добавил, что из дронов украинского производства встречаются в основном "Лелеки" и "Фурии", которые "Тор" успешно поражает.

Ранее сообщалось, что расчет "Тор" под командованием Паука сбил португальский беспилотник-разведчик Tekever, который достаточно часто встречается на купянском участке.  

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Страны
Португалия
Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
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