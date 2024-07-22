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Военное обозрение

В России разработали дрон-пеленгатор для оперативного поиска источника радиопомех

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Источник изображения: topwar.ru

Российская компания «Курсир» разработала беспилотный летательный аппарат, способный оперативно выявлять источника радиопомех. Изделие было продемонстрировано на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг» в Сахалинской области. Как поясняют разработчики, пеленгатор предназначен для установки на БПЛА, который при помощи специальной антенны может установить источник радиоизлучения. С помощью этой технологии можно определить координаты базовой станции или оператора дрона.

Не секрет, что дроны, применяемые националистами в зоне СВО, доставляют массу проблем российским военным. Поэтому одной из главных задач является выявление позиций операторов украинских БПЛА. С помощью представленной технологии это можно будет делать гораздо эффективнее.

Однако представленный на интенсиве дрон-пеленгатор может применяться и в других целях. В частности, с его помощью можно будет осуществлять поиск потерпевших крушение бортов или пропавших людей, которые подают сигналы бедствия, используя радиомаяки. По словам разработчиков, обнаружить цель дрон-пеленгатор может на расстоянии до 5 километров.

Стоит отметить, что на интенсиве были представлены и другие перспективные разработки в области БПЛА. К примеру, дрон с искусственным интеллектом, который позволяет вести подсчет и определять местоположение разных объектов, моментально передавая данные на наземную станцию.

Отдельного внимания заслуживает маяк для трекинга подвижной техники в условиях искажения навигации. Он позволяет отслеживать из одной точки маршруты движения техники от Северного полюса до южных широт РФ, а также использоваться для передачи коротких сообщений с подвижных объектов.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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