ВСУ пытаются использовать метеозонды в качестве ложных целей для ПВО РФ

Командир расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор" с позывным Паук отметил, что метеозонды идут роем по 15-20 штук

СВАТОВО, 20 июля. /ТАСС/. Украинские военные запускают рои из метеозондов в качестве ложных целей для сил ПВО на купянском участке фронта, но российские военные научились отличать их от дронов по скорости движения, и такой метод стал неэффективным. Об этом сообщил журналистам командир расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор" с позывным Паук.

"Рой дронов не встречается. Встречаются помехи типа метеозондов, которые как раз идут роем по 15-20 штук. Ложные помехи типа воздушных шаров. Летят на высоте около четырех километров. Они отличаются от дронов, идут по ветру со скоростью около 12 метров в секунду", - рассказал Паук.

Он добавил, что расчеты научились распознавать их как ложные цели и не открывают огонь по зондам.

Ранее сообщалось, что расчет "Тор" под командованием Паука сбил португальский беспилотник-разведчик Tekever, который достаточно часто встречается на купянском участке. Также расчет с первого выстрела уничтожил крылатую ракету Storm Shadow британского производства.