КАЗ «Трофи» израильского танка не смог перехватить ракету ПТРК Almas

Источник изображения: topwar.ru

Боевики ливанского движения «Хизбалла» поразили очередной израильский «супертанк» Меркава Mk.4M. Инцидент произошел в окрестностях Хабад-Ярина на севере Израиля. На этот раз боевая машина была уничтожена с помощью иранского противотанкового ракетного комплекса Almas. Момент поражения боевой машины был снят на видео, которое позволило сделать несколько нелестных выводов об израильском комплексе активной защиты Trophy, установленном на танке.

Судя по видео, комплекс активной защиты (КАЗ) Trophy слишком поздно обнаружила приближающуюся противотанковую ракету, и не смогла своевременно отреагировать. Система успела лишь экстренно отбросить защитные щитки с мортир пусковой установки КАЗ, однако отстрелить перехватчики по летящему боеприпасу, судя по всему, уже не успела.

Оставляют немало вопросов и действия экипажа боевой машины. В частности, в кадр попал командир танка, который высунулся из люка прямо под летящую ракету. При таком поведении шансов выжить у него не было.

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, израильская военная промышленность в свое время преподносила танк Меркава Mk.4M в качестве абсолютно неуязвимой боевой машины. Многие, в том числе западные военные специалисты, называли танк лучшим в мире. Однако наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа начисто развенчала этот миф. Боевики ХАМАС уничтожили такое количество израильских танков, что ВПК еврейского государства еще долго придется оправдываться.

Начало боевых действий Армии обороны Израиля против ливанского движения «Хизбалла» также нанесло серьезный репутационный ущерб ЦАХАЛ. Только за последнее время боевики смогли поразить несколько танков.

Добавим, что сейчас мировое сообщество пытается остановить Израиль от полноценного вторжения на территорию Ливана. Но военное и политическое руководство страны игнорирует эти призывы, перебрасывая на север страны крупные силы пехоты и боевой техники.