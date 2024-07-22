Войти
Военное обозрение

Белоусов пообещал построить укрытия для самолетов на российских аэродромах

151
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел новую встречу с российскими военными журналистами. Об этом в своем телеграм-канале рассказал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. По его словам, на новой встрече обсуждались самые проблемные вопросы, которые сегодня есть в российской армии.

Андрей Белоусов посчитал важным рассказать о том, какие меры были приняты после прошлой встречи. В том числе и по вопросам, озвученным коллегами, которые в пятницу не смогли приехать в Минобороны. Всего по итогам прошлого разговора был сформирован список поручений на 21 пункт. И после пятничной встречи он будет дополнен - снова состоялся максимально открытый и откровенный разговор

– информирует Коц.

В частности, по словам военкора, обсуждался вопрос строительства укрытий для самолетов на аэродромах. Не секрет, что в российских воздушных гаванях их нет, что облегчает националистам задачу по поражению самолетов.

С помощью высокоточных западных ракет с кассетной начинкой противник не раз пытался атаковать нашу боевую авиацию на стоянках. В пятницу Андрей Белоусов заверил меня, что уже составлен график по аэродромам и укрытия обязательно будут построены

– рассказал Александр Коц.

Он добавил, что в теперь военно-врачебную комиссию можно проводить по месту отпуска в гражданских больницах, если в регионе нет военных госпиталей. Об этом министра просили на предыдущей встрече.

Вместе с тем, как подчеркивает журналист, в Минобороны РФ признают, что решение некоторых чувствительных вопросов пока не найдено.

Министр не стал скрывать, что по некоторым болевым вопросам решения пока не найдены. Но команда Белоусова их активно ищет с профильными специалистами

– рассказал военкор КП.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
23.08.2006
Игра в санкции
22.08.2006
ВВС России и Белоруссии подготовили документы по созданию единой региональной системы ПВО двух стран
22.08.2006
Начальник Генштаба ВС РФ и начальник штаба Сухопутных войск Индии обсудили в Москве вопросы сотрудничества в военной области
17.08.2006
Американский генерал учится летать на нашем "МиГе"
16.08.2006
Производство нового военного самолета Ил-76МФ будет переведено из Ташкента в Ульяновск
16.08.2006
Новая зенитная система С-400 "Триумф" будет оснащаться новыми ракетами
11.08.2006
Россия и Индия вместе создадут военный самолет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 03:17
  • 1
В посольстве РФ заявили, что поддержка Лондоном Киева приведет к разрушению Киева
  • 22.07 02:09
  • 2816
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.07 01:47
  • 539
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.07 01:18
  • 2736
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.07 13:32
  • 69
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 21.07 11:38
  • 2
Руслан Пухов: Стране необходима новаторская организация противодроновой обороны
  • 21.07 11:27
  • 73
Война на Украине: первый день
  • 21.07 11:26
  • 14
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 21.07 09:55
  • 163
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 20.07 21:14
  • 1
Рябков заявил, что ВСУ применяют химическое оружие против российской армии
  • 20.07 16:03
  • 4
В Киеве хотят получить сразу 130 истребителей F-16
  • 20.07 12:54
  • 16
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 20.07 12:50
  • 142
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 20.07 11:46
  • 2
Станет ли Польша катализатором войны НАТО с Россией?
  • 19.07 14:04
  • 0
Беларусь готова протянуть руку помощи Донбассу