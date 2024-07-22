Белоусов пообещал построить укрытия для самолетов на российских аэродромах

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Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел новую встречу с российскими военными журналистами. Об этом в своем телеграм-канале рассказал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. По его словам, на новой встрече обсуждались самые проблемные вопросы, которые сегодня есть в российской армии.

Андрей Белоусов посчитал важным рассказать о том, какие меры были приняты после прошлой встречи. В том числе и по вопросам, озвученным коллегами, которые в пятницу не смогли приехать в Минобороны. Всего по итогам прошлого разговора был сформирован список поручений на 21 пункт. И после пятничной встречи он будет дополнен - снова состоялся максимально открытый и откровенный разговор

– информирует Коц.

В частности, по словам военкора, обсуждался вопрос строительства укрытий для самолетов на аэродромах. Не секрет, что в российских воздушных гаванях их нет, что облегчает националистам задачу по поражению самолетов.

С помощью высокоточных западных ракет с кассетной начинкой противник не раз пытался атаковать нашу боевую авиацию на стоянках. В пятницу Андрей Белоусов заверил меня, что уже составлен график по аэродромам и укрытия обязательно будут построены

– рассказал Александр Коц.

Он добавил, что в теперь военно-врачебную комиссию можно проводить по месту отпуска в гражданских больницах, если в регионе нет военных госпиталей. Об этом министра просили на предыдущей встрече.

Вместе с тем, как подчеркивает журналист, в Минобороны РФ признают, что решение некоторых чувствительных вопросов пока не найдено.

Министр не стал скрывать, что по некоторым болевым вопросам решения пока не найдены. Но команда Белоусова их активно ищет с профильными специалистами

– рассказал военкор КП.