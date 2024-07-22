Белоусов пообещал построить укрытия для самолетов на российских аэродромах

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Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел новую встречу с российскими военными журналистами. Об этом в своем телеграм-канале рассказал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. По его словам, на новой встрече обсуждались самые проблемные вопросы, которые сегодня есть в российской армии.
– информирует Коц.
В частности, по словам военкора, обсуждался вопрос строительства укрытий для самолетов на аэродромах. Не секрет, что в российских воздушных гаванях их нет, что облегчает националистам задачу по поражению самолетов.
– рассказал Александр Коц.
Он добавил, что в теперь военно-врачебную комиссию можно проводить по месту отпуска в гражданских больницах, если в регионе нет военных госпиталей. Об этом министра просили на предыдущей встрече.
Вместе с тем, как подчеркивает журналист, в Минобороны РФ признают, что решение некоторых чувствительных вопросов пока не найдено.
– рассказал военкор КП.