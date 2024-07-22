СМИ: резолюция Европарламента об Орбане приведет к эскалации на Украине

Автор газеты Junge Welt Арнольд Шёльцель отметил, что 495 из 718 депутатов осудили визит премьера Венгрии в Москву

БЕРЛИН, 20 июля. /ТАСС/. Новая резолюция Европарламента по Украине и миротворческим усилиям венгерского премьера Виктора Орбана грозит дальнейшей эскалацией конфликта. Такое мнение выразил автор немецкой газеты Junge Welt Арнольд Шёльцель.

"Первая резолюция Европейского парламента нового созыва требует эскалации и продления войны в Украине: 495 из 718 депутатов в среду проголосовали за текст, в котором осуждается визит Виктора Орбана в Москву и утверждается, что его инициатива диалога является "явным нарушением договоров и общей внешней политике ЕС", - говорится в статье Автор сравнил резолюцию с проявлением "политической мании величия, разочарования и, следовательно, возросшего стремления к насилию".

17 июля депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов приняли резолюцию о продолжении поддержки Украины в конфликте с Россией, где отдельный пункт посвящен критике дипломатических визитов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и КНР.

Институты ЕС подвергли жесткой критике Орбана за визит в Россию и встречу с президентом страны Владимиром Путиным 5 июля, распространив заявления, что премьер Венгрии не получал мандата ЕС на этот визит. Еврокомиссия также объявила о намерении пересмотреть планы совершить традиционный визит коллегии еврокомиссаров в Будапешт.