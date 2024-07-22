Источник изображения: topwar.ru

В зоне проведения специальной военной операции зафиксирован очередной случай успешного поражения военной техники барражирующим боеприпасом «Ланцет». На этот раз целью российского беспилотника-камикадзе стала редкая для украинской армии ЗРПК «Тунгуска». На кадрах объективного контроля, опубликованных в Сети, хорошо видно, что цель была обнаружена в тот момент, когда пыталась занять огневую позицию в лесополосе.

Расчет «Тунгуски», по всей видимости, до последнего не подозревал, что его приготовления к работе контролируются российским разведывательным беспилотником. Не исключено, что националисты даже не поняли, что по ним отработал «Ланцет», настолько стремительным и неожиданным было его появление. После взрыва «Тунгуска» оказалась полностью уничтоженной. Вероятнее всего, серьезные ранения получили и члены расчета.

Стоит отметить, что в украинской армии не так много этих зенитных пушечно-ракетных комплексов. Они являются продукцией еще советского ВПК, и в последнее время в армии РФ их заменили более современные средства ПВО. Однако у ВСУ с этим большие проблемы. Значительная часть комплексов противовоздушной обороны в том числе западного образца уже уничтожена российскими военными. Поэтому националистам приходится снимать с хранения то, что еще осталось на складах.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Добавим, что за время проведения специальной военной операции на Украине российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» уничтожили уже более двух тысяч единиц военной техники националистов.