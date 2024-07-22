План США в Японии сорвался

Reuters: США не увеличили выпуск ракет для Patriot в Японии из-за Boeing

План США по использованию заводов в Японии для увеличения производства ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot сорвался из-за нехватки критически важного компонента, производимого корпорацией Boeing. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Сейчас японская Mitsubishi Heavy Industrie производит порядка 30 ракет PAC-3 в год по лицензии американской Lockheed Martin. Собеседники агентства указали, что компания могла бы производить 60 таких ракет, если бы не нехватка компонентов.

Пентагон надеется как можно скорее увеличить производство с примерно 500 до более чем 750 ракет в год по всему миру на фоне конфликта на Украине и увеличения поставок Киеву.

Однако, утверждают источники, эти планы не смогут реализоваться без дополнительных поставок головок самонаведения ракет, которые США поставляют союзникам на последних этапах сборки. «Может пройти несколько лет, прежде чем Mitsubishi сможет увеличить объемы производства из-за дефицита комплектующих», — отметил один из собеседников агентства в отрасли.

В мае сообщалось, что Япония передаст США зенитные ракетные комплексы Patriot, поставив при этом условие, что они не будут поставляться третьим странам, включая Украину. Такое уточнение сделал руководитель Министерства обороны страны Ицунори Онодэра.

Посол России Николай Ноздрев предостерегал Японию от передачи ЗРК Patriot Украине, заявив, что это приведет к тяжелым последствиям в двусторонних отношениях Токио и Москвы.