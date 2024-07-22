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Интерфакс-АВН

Число обучающихся в РФ военных Никарагуа может вырасти - Картаполов

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Военнослужащая ВС Никарагуа
Участница команды Никарагуа перед началом репетиции международного этапа конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр-2017 в Алабино.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

В обучении может быть учтен опыт СВО

Манагуа. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что число обучающихся в вузах России никарагуанских военных может увеличиться.

"Достаточное количество никарагуанских военнослужащих обучается в наших вузах в России. И я убежден, что это количество может быть больше", - сказал Картаполов журналистам в субботу.

По его мнению, важно, чтобы военные из Никарагуа получали навыки и знания с учетом СВО на Украине, "потому что современнее на сегодня боевых действий просто нет, а этот опыт бесценен".

"Они должны изучать опыт СВО в ходе своего обучения и затем уже здесь, в ходе своих повседневных обязанностей, его применять", - добавил глава думского комитета.

Депутат также назвал "очень положительными" перспективы развития отношений РФ и Никарагуа в военной сфере.

"В сфере обороны у нас все вопросы согласованы и урегулированы. Самое главное - наши связи прочные, давние и основываются на правильных подходах", - отметил он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Никарагуа
Россия
Украина
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