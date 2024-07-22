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ТАСС

Картаполов призвал обучающихся в РФ военнослужащих из Никарагуа изучать опыт СВО

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Танк Т-72Б1 ВС Никарагуа
Танк Т-72Б1 ВС Никарагуа.
Источник изображения: rg.ru

Эти знания пригодятся для выполнения задач у себя на родине, отметил председатель комитета Госдумы по обороне

МАНАГУА, 20 июля. /ТАСС/. Военнослужащие из Никарагуа, которые проходят обучение в России, должны изучать опыт проведения специальной военной операции (СВО), он пригодится для выполнения задач у себя на родине. Такое мнение в беседе с журналистами выразил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"В сфере обороны у нас все вопросы согласованы и урегулированы. У нас достаточное количество никарагуанских военнослужащих обучается в наших вузах в России. И я убежден, что это количество может быть больше", - сказал глава комитета в ходе рабочего визита возглавляемой спикером Госдумы Вячеславом Володиным делегации депутатов ГД в Никарагуа.

По его мнению, "самое главное - чтобы они получали навыки и знания уже с учетом специальной военной операции, потому что современнее на сегодня боевых действий просто нет". "Этот опыт бесценен. Они должны изучать опыт СВО в ходе своего обучения и затем уже в ходе своих повседневных обязанностей, его применять", - добавил депутат.

Картаполов допустил, что никарагуанских военнослужащих можно было бы ознакомить с применением беспилотников, но вопрос здесь заключается в наличии у Никарагуа такой техники. "Это тоже вопрос решаемый в рамках военно-технического сотрудничества. У нас перспективы в отношениях с Никарагуа очень положительные. Самое главное - наши связи прочные, давние и основываются на правильных подходах", - резюмировал Картаполов. 

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Страны
Никарагуа
Россия
Проекты
БПЛА
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