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ТАСС

СМИ: Украина испытывает проблемы из-за разрушения энергетической инфраструктуры

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Украинские пожарные во время тушения пожара на объекте энергетики. Архивное фото
Украинские пожарные во время тушения пожара на объекте энергетики. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Автор газеты Berliner Zeitung также отметил, что Киев "движется к навязанному миру и концу своей свободы"

БЕРЛИН, 20 июля. /ТАСС/. Украина испытывает существенные проблемы из-за разрушения Россией энергетической инфраструктуры, ситуация представляет собой "огромную нагрузку для населения" и "станет еще критичнее к зиме". Об этом пишет автор газеты Berliner Zeitung.

"Разрушение электроэнергетической инфраструктуры оказывает влияние на все сферы: промышленность, торговлю, газо- и водоснабжение и отопление. Ситуация станет все более критической, особенно к зиме", - отмечает автор.

"Кроме того, Запад не оказывает Киеву достаточной и эффективной поддержки. Украине разрешено атаковать цели в России лишь в ограниченной степени, и она также не может мобилизовать достаточное количество людей для фронта. В этой ситуации Украина движется к навязанному миру и концу своей свободы", - полагает автор статьи.

Ранее в офисе президента Украины заявляли, что в Харькове после серии взрывов сложилась самая сложная ситуация в энергетике. По информации мэра Харькова Игоря Терехова, в марте вся энергетическая инфраструктура города была уничтожена. Тогда для большинства населения действовали графики отключения света по четыре часа в сутки. Энергоснабжение обеспечивалось за счет других областей.

В целом страна за последние месяцы лишилась 50% (более 9 ГВт) своих мощностей генерации, уничтожены порядка 80% тепловой и треть гидрогенерации. Власти ужесточают графики отключений электричества, которые могут длиться 8-12 часов в день и более, а также прибегают к аварийным поставкам из стран Европы.

Украина активно прибегает к импорту электроэнергии. Согласно информации издания "Украинская правда", страна в июне импортировала электричества больше, чем за весь 2023 год. Вместе с тем, как отмечала заместитель главы украинского Минэнерго Светлана Гринчук, в нынешних условиях даже увеличенный объем импорта не сможет покрыть все энергетические потребности. 

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Страны
Россия
Украина
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