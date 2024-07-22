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ТАСС

Эксперт рассказал, что ВСУ охотятся за российскими БПЛА при помощи FPV-дронов

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Источник изображения: Александр Полегенько/ ТАСС

Целью украинских военных в основном становятся разведывательные беспилотники, сообщил гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали осуществлять перехват российских беспилотных летательных аппаратов при помощи FPV-дронов, заявил ТАСС генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"Противник не спит и заимствует, как умеет, наши технологии. К сожалению, и это тоже реальность текущего момента. О чем говорить, если даже саму отрасль боевых FPV-систем ВСУ "открыли" только через шесть месяцев после начала СВО, когда наши ребята начали массово применять дроны. ЦКБР регулярно получает обратную связь от военнослужащих, мы слышим про перехваты наших разведывательных аппаратов при помощи FPV. Иногда ВСУ специально охотятся за беспилотниками-разведчиками. Ситуация нам понятна и на этот случай мы уже припасли пару джокеров в рукаве", - заявил специалист.

Кузякин подчеркнул, что методика FPV-перехвата воздушных целей была разработана ЦКБР более года назад. "Мы в ЦКБР больше года назад подготовили методику перехвата воздушных целей при помощи FPV-устройств и убеждали в эффективности данного сценария применения. Не всегда гладко получается тиражировать некоторые практики, даже если они успешные! К сожалению, это реальность текущего момента. Первые результаты показали наши FPV-инструкторы. Потом мы сами вынуждены были искать пилотов на местах и приезжать на ленту для проведения обучения по перехвату. Вообще, без таких поездок нормальная работа ЦКБР невозможна. Перехват воздушной техники не исключение", - сказал Кузякин.

ЦКБР является базовой организацией Московского физико-технического института и Центрально-аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского. Организация занимается научной деятельностью по боевому применению FPV систем. 

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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