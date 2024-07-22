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ТАСС

Военный сообщил о готовности летного состава Су-35С к борьбе с истребителями F-16

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Летчик истребителя Су-35С во время боевого вылета в зоне спецоперации
Летчик истребителя Су-35С во время боевого вылета в зоне спецоперации.
Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Летный состав многоцелевых истребителей Су-35С изучил сильные и слабые стороны американских самолетов F-16 и готов к встрече с ними в небе. Об этом рассказал летчик истребителя по имени Александр.

"Наш летный состав готов к встрече с самолетами F-16. Изучил сильные и слабые стороны его. Мастерство летного экипажа позволит выполнить боевую задачу по поражению данного самолета", - сообщил Александр на видео, распространенном Минобороны РФ. По его словам, Су-35С современнее американского истребителя, его прицел видит дальше, и у него есть ракеты дальнего действия.

В военном ведомстве добавили, что экипажи самолетов круглосуточно и в любых погодных условиях выполняют патрулирование в зоне СВО, прикрывая воздушные рубежи страны от атак противника.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++. В составе ВКС России носит индекс Су-35С. Имеет возможность применения всей номенклатуры существующих и перспективных образцов авиационного вооружения класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность", включая высокоточное. Основное вооружение Су-35С составляют 30-мм авиационная пушка ГШ-30-1, ракеты класса "воздух - воздух" малой, средней и большой дальности, противокорабельные ракеты Х-31, Х-35У или Х-59М, различные типы высокоточных и неуправляемых боеприпасов.

Ранее пресс-служба Белого дома распространила совместное заявление лидеров Дании, Нидерландов и США, в котором говорится, что западные страны планируют предоставить Украине эскадрильи истребителей F-16. Украинские летчики смогут использовать F-16 уже этим летом, процесс передачи самолетов начался. 

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