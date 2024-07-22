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РИА Новости

Российские специалисты изучили украинский дрон-дальнолет

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Сбитый дрон ВСУ
Сбитый дрон ВСУ.
Источник изображения: © Фото : Роман Старовойт / Telegram

ЦКБР: российским специалистам удалось изучить дрон дальнолет-камикадзе ВСУ

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российским специалистам удалось заполучить и изучить перспективный украинский дрон – дальнолет-камикадзе с реактивным двигателем, способный "разгоняться" при приближении к зонам действия ПВО и РЭБ, это поможет противодействию новой угрозе, заявил РИА Новости гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"Нам удалось изучить украинский дрон-камикадзе. Это принципиально новая разработка противника – данный БПЛА оснащен реактивным двигателем, что делает его более дорогим и сокращает дальность полета, однако есть и преимущества, учтя которые мы получим бесценные данные по противодействию этой новой угрозе", - сказал он.

По его словам, данный дрон способен резко разгоняться, приближаясь к зоне действия систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

"Создавая этот реактивный дальнолет, противник пошел на удорожание и сокращение дальности полета, чтобы получить возможность в нужный момент "дать по газам", - пояснил Кузякин.

Он подчеркнул, что результаты анализа дрона уже переданы соответствующим структурам, вырабатываются меры по противодействию.

"Мы уже передали данные "куда надо". Опыт изучается, вырабатываются меры противодействия. Пускай противник не думает, что мы не в курсе его дальнейших шагов. Анализ каждой такой "птички" рассказывает нам о нем гораздо больше, чем любой агент или пленный дроновод", - заключил собеседник агентства.

ЦКБР занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих дронов. За годы работы компанией создана линейка боевых FPV-дронов "Джокер" и комплекса наземного оборудования. Последняя на сегодняшний день модель "Джокер-10" несет полезную нагрузку до 5 килограммов, развивая скорость до 100 километров в час (до 200 километров в час без полезной нагрузки). Научный костяк центра - выпускники МФТИ.

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БПЛА
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