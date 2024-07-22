Разработчик заявил об отправке в зону СВО около 100 детекторов дронов "Око-4" и "Око-П"

Детектор "Око-П", в частности, обнаруживает дроны компании DJII и все аппараты, летающие на частоте 2,4 ГГц, рассказали в конструкторском бюро "Лаборатория 13"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Около 100 детекторов дронов "Око-4" и "Око-П" направлены для применения в зону специальной военной операции, сообщили ТАСС в конструкторском бюро "Лаборатория 13".

"В общей сложности в зону СВО было поставлено около 100 детекторов "Око-4" и новейшей версии изделия - "Око-П", которая уже производится серийно. Детектор обнаруживает дроны компании DJII, а также все аппараты, летающие на частоте 2,4 ГГц. Дроны-камикадзе, летающие крылья детектор обнаруживает по видеосигналу на частотах 1,2 и 5,8 ГГц", - рассказали в конструкторском бюро.

По словам собеседника ТАСС, "Лаборатория 13" продолжит модернизировать детекторы, исходя из пожеланий российских военнослужащих. "Как сказал товарищ, чье подразделение проводило фронтовые испытания, "работает, как часы". В ходе испытаний наши детекторы подтвердили заявленные характеристики, эксплуатировали детектор в сильную жару и под дождем. "Лаборатория 13" продолжает работу над усовершенствованием "Око-П". Сейчас осуществляется сбор отзывов и предложений от военнослужащих. После анализа этой информации детектор будет модернизирован под меняющуюся обстановку и запросы с линии боевого соприкосновения", - заявили в организации.

Также в "Лаборатории 13" рассказали об основных отличиях и преимуществах новейшей версии изделия "Око-П". "Основное отличие заключается в добавленной функции видеоперехвата аналогового сигнала на частотах 1,2 и 5,8 ГГц. То есть детектор можно подключить к средству отображения аналогового сигнала через AV-кабель - экран или обычный телевизор - и смотреть видео с летающих FPV-дронов и крыльев, если они используют эти частоты для видеопередачи", - отметили в КБ.

По словам разработчика, еще одна особенность изделия заключается в способности детектора в автоматическом режиме включать средства радиоэлектронной борьбы при обнаружении дронов. Дальность работы "Око-П" - от 500 м до 2 км в зависимости от величины антенны. Автономный режим работы - до шести часов на одном аккумуляторе, изделие поставляется в комплекте с двумя аккумуляторами.