Трамп обсудил с Зеленским конфликт на Украине

Экс-президент США оценил диалог как "очень хороший"

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп созвонился 19 июля с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня у нас с президентом Украины Зеленским состоялся очень хороший телефонный разговор", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

"Как ваш следующий президент Соединенных Штатов я принесу мир во всем мире и положу конец войне, которая унесла так много жизней и опустошила бесчисленное количество невинных семей. Обе стороны [конфликта на Украине] смогут собраться вместе и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию", - отметил Трамп.

Он указал, что украинский лидер также осудил покушение на экс-президента США и поздравил с успешным проведением Национального съезда Республиканской партии в Милуоки.

Трамп неоднократно заявлял, что намерен добиться быстрого урегулирования украинского конфликта в случае победы на президентских выборах в этом году. На предвыборных дебатах с президентом США Джо Байденом 27 июня Трамп обещал, что сможет в случае повторного избрания завершить конфликт еще до своего вступления в должность 20 января 2025 года.