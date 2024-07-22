Войти
ТАСС

Трамп обсудил с Зеленским конфликт на Украине

159
0
0
Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник изображения: Mark Peterson/ Pool Photo via AP

Экс-президент США оценил диалог как "очень хороший"

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп созвонился 19 июля с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня у нас с президентом Украины Зеленским состоялся очень хороший телефонный разговор", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

"Как ваш следующий президент Соединенных Штатов я принесу мир во всем мире и положу конец войне, которая унесла так много жизней и опустошила бесчисленное количество невинных семей. Обе стороны [конфликта на Украине] смогут собраться вместе и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию", - отметил Трамп.

Он указал, что украинский лидер также осудил покушение на экс-президента США и поздравил с успешным проведением Национального съезда Республиканской партии в Милуоки.

Трамп неоднократно заявлял, что намерен добиться быстрого урегулирования украинского конфликта в случае победы на президентских выборах в этом году. На предвыборных дебатах с президентом США Джо Байденом 27 июня Трамп обещал, что сможет в случае повторного избрания завершить конфликт еще до своего вступления в должность 20 января 2025 года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
22.04.2016
Игровые площадки Путина
23.03.2016
Претендент на пост президента США Круз высказался за укрепление НАТО и поддержку Украины
14.03.2016
Толкание плутониевого ядра
12.11.2015
Республиканец Кейсик считает, что США нужно активнее поддерживать своих союзников в мире
02.11.2015
"Сирийский гамбит" с кульбитом
30.10.2015
Cтратегический поворот на Ближнем Востоке ("Le Monde diplomatique", Франция)
10.08.2015
В США республиканцы в ходе дебатов затронули вопрос о поставках оружия Украине
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 03:17
  • 1
В посольстве РФ заявили, что поддержка Лондоном Киева приведет к разрушению Киева
  • 22.07 02:09
  • 2816
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.07 01:47
  • 539
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.07 01:18
  • 2736
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.07 13:32
  • 69
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 21.07 11:38
  • 2
Руслан Пухов: Стране необходима новаторская организация противодроновой обороны
  • 21.07 11:27
  • 73
Война на Украине: первый день
  • 21.07 11:26
  • 14
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 21.07 09:55
  • 163
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 20.07 21:14
  • 1
Рябков заявил, что ВСУ применяют химическое оружие против российской армии
  • 20.07 16:03
  • 4
В Киеве хотят получить сразу 130 истребителей F-16
  • 20.07 12:54
  • 16
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 20.07 12:50
  • 142
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 20.07 11:46
  • 2
Станет ли Польша катализатором войны НАТО с Россией?
  • 19.07 14:04
  • 0
Беларусь готова протянуть руку помощи Донбассу