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ТАСС

Источник: подготовка к запуску ракеты "Старт-1М" идет в ускоренном темпе

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Макет ракета-носителя "Старт-1М" (слева)
Макет ракета-носителя "Старт-1М" (слева).
Источник изображения: Екатерина Москвич/ ТАСС

По словам собеседника агентства, первый запуск конверсионной ракеты-носителя может произойти раньше предполагаемого срока

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Подготовка к первому запуску разрабатываемой Московским институтом теплотехники (МИТ) конверсионной ракеты-носителя (РН) "Старт-1М" идет в ускоренном темпе. Об этом ТАСС сообщили в ракетно-космической отрасли.

"Подготовка к первому запуску "Старта-1М" идет успешно, и в ускоренном темпе, речь может даже пойти о сдвиге влево", - сказал собеседник агентства.

По его словам, к настоящему времени выполнены практически все необходимые согласования на всех уровнях.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В апреле первый зампред правительства РФ Денис Мантуров сообщал, что первый запуск конверсионной РН "Старт-1М" планируется в 2026 году.

О РН "Старт-1М"

РН "Старт-1М" создается в МИТ на базе межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Тополь-М". Предполагается, что РН будет способна выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 500 кг. Об этом ТАСС сообщил другой источник в ракетно-космической отрасли. Запуски РН "Старт-1М" предполагается осуществлять с космодрома Восточный, где ранее стартовали ее предшественницы - РН "Старт-1".

Известно, что мобильные МБР "Тополь-М" пока несут боевое дежурство в составе Тейковского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), но они близки к выработке установленных сроков эксплуатации, шахтные МБР "Тополь-М" - в составе Татищевского соединения РВСН.

Предшественница РН "Старт-1М" - РН "Старт-1" - была создана на базе МБР "Тополь". С 1993 года по 2006 год было выполнено семь запусков "Старта-1", два - с космодрома Плесецк, 5 - с космодрома Свободный (ныне - Восточный). Были выведены на орбиты несколько космических аппаратов, в том числе два израильских спутника дистанционного зондирования Земли "Эрос-А1" и "Эрос-Б". Завершающий запуск по программе "Старт-1" был выполнен в апреле 2006 г. 

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Страны
Россия
Продукция
РС-12М2
Компании
МИТ
Персоны
Мантуров Денис
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