Борис Джонсон считает, что Трамп сможет завершить конфликт на Украине

По мнению бывшего премьер-министра Великобритании, экс-президент США осознает, что поражение Киева станет поражением и для Вашингтона

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон считает, что у экс-президента США Дональда Трампа хватит мужества для того, чтобы положить конец конфликту на Украине, если он победит на ноябрьских выборах. Необходимыми для этого условиями Джонсон называет резкое увеличение оказываемой Киеву военной поддержки и снятие ограничений на применение Украиной западного оружия.

"Поговорив с Трампом на этой неделе, я сильнее, чем когда-либо, убежден, что у него достаточно силы и смелости, чтобы все устроить, чтобы спасти Украину, принести мир и положить конец расползанию конфликтов", - отметил Джонсон в своей колонке для газеты Daily Mail. Экс-премьер считает, что миру также грозят войны на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Что бы раньше ни говорили об Украине республиканцы, я верю, что Трамп понимает реальное положение вещей: поражение Украины стало бы масштабным поражением и для Америки", - заявил Джонсон.

Признав, что он не знаком с планами экс-президента США, Джонсон отметил, что, вернувшись в Белый дом, Трамп мог бы "организовать выгодную для мира сделку, которая в конечном итоге позволит убедить [президента России Владимира] Путина в том, что Украина в будущем - это свободная, суверенная и независимая европейская страна", имеющая возможность стать членом ЕС и НАТО. С точки зрения британского политика, для этого необходимы активизация оказываемой Киеву помощи и снятие ограничений с тем, чтобы Вооруженные силы Украины смогли отбросить ВС РФ "как минимум к границам [середины февраля] 2022 года". Джонсон также считает, что при этом Запад может пойти на определенные уступки России, однако не называет их.

"Главное, если в Белом доме будет Трамп, то существует реальная перспектива глобального сближения с Россией, а также с Путиным. [Перспектива] возвращения к тем временам, когда Россия была уважаемым партнером [в составе] "Большой восьмерки" и даже [партнером] НАТО, - пишет Джонсон. - Однако есть лишь один способ этого добиться - с помощью силы".

С точки зрения экс-премьера, фактическая победа Украины в конфликте с РФ, "как ни парадоксально", может стать основой для построения "новых и намного лучших отношений между Западом и Россией". Как считает Джонсон, такое переформатирование отношений между сторонами принесло бы пользу как США, так и всему миру.