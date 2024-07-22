Войти
ТАСС

Антонов: партнеры РФ из стран глобального Юга понимают цели и задачи СВО

154
0
0
Посол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов.
Источник изображения: Пресс-служба посольства РФ в США

Посол России в США также отметил, что большинство государств показывают на практике "решительный настрой в борьбе за формирование равноправного и взаимоуважительного диалога"

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Российские партнеры из стран глобального Юга понимают цели и задачи специальной военной операции. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в статье для международного Шиллеровского института, текст которой на русском языке был обнародован в пятницу посольством.

"Яркий тому пример - несогласие наших партнеров из стран глобального Юга с западными трактовками ситуации на Украине, понимание целей и задач специальной военной операции. В этом же ряду - поддержка российской инициативы об учреждении международного антинеоколониального движения "За свободу наций!" по искоренению современных практик эксплуатации и гегемонизма", - отметил он.

Антонов указал, что большинство стран показывают на практике "решительный настрой в борьбе за формирование равноправного и взаимоуважительного диалога". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Похожие новости
27.09.2006
России нужно активнее сотрудничать с европейскими оборонно-промышленными компаниями - эксперт
14.09.2006
Как поддержать корабелов?
31.08.2006
"Титановая долина": леса, "Боинги" или "СУшки"?
29.08.2006
Китай укрепляет сотрудничество с Россией в области космической техники
24.08.2006
"АВИАСТАР" ПОЙДЕТ НА ВЗЛЕТ
23.08.2006
Новое качество ВВС
23.08.2006
В Тихом океане совершен удачный пуск ракеты-носителя Zenit-3SL
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 03:17
  • 1
В посольстве РФ заявили, что поддержка Лондоном Киева приведет к разрушению Киева
  • 22.07 02:09
  • 2816
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.07 01:47
  • 539
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.07 01:18
  • 2736
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.07 13:32
  • 69
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 21.07 11:38
  • 2
Руслан Пухов: Стране необходима новаторская организация противодроновой обороны
  • 21.07 11:27
  • 73
Война на Украине: первый день
  • 21.07 11:26
  • 14
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 21.07 09:55
  • 163
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 20.07 21:14
  • 1
Рябков заявил, что ВСУ применяют химическое оружие против российской армии
  • 20.07 16:03
  • 4
В Киеве хотят получить сразу 130 истребителей F-16
  • 20.07 12:54
  • 16
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 20.07 12:50
  • 142
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 20.07 11:46
  • 2
Станет ли Польша катализатором войны НАТО с Россией?
  • 19.07 14:04
  • 0
Беларусь готова протянуть руку помощи Донбассу