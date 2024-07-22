Антонов: партнеры РФ из стран глобального Юга понимают цели и задачи СВО

Посол России в США также отметил, что большинство государств показывают на практике "решительный настрой в борьбе за формирование равноправного и взаимоуважительного диалога"

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Российские партнеры из стран глобального Юга понимают цели и задачи специальной военной операции. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в статье для международного Шиллеровского института, текст которой на русском языке был обнародован в пятницу посольством.

"Яркий тому пример - несогласие наших партнеров из стран глобального Юга с западными трактовками ситуации на Украине, понимание целей и задач специальной военной операции. В этом же ряду - поддержка российской инициативы об учреждении международного антинеоколониального движения "За свободу наций!" по искоренению современных практик эксплуатации и гегемонизма", - отметил он.

Антонов указал, что большинство стран показывают на практике "решительный настрой в борьбе за формирование равноправного и взаимоуважительного диалога".