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Бывший посол США в Германии Ричард Гренелл о Трампе, выборах в США и прочем (Bild, Германия)

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Американский посол Ричард Гренелл
Американский посол Ричард Гренелл.
Источник изображения: © AP Photo / Bernd von Jutrczenka/dpa via AP

Экс-посол США в Германии Гренелл: при Трампе НАТО была намного сильнее

Дональд Трамп поддерживал мир и порядок в Европе, заявил бывший посол США в Германии Гренелл в интервью Bild. В частности, экс-президент проводил достаточно жесткую политику в отношении "Северных потоков". Нерешительность же администрации Байдена, считает дипломат, стала одной из предпосылок конфликта России и Украины.

Ричард Гренелл: В Европе идет вооруженный конфликт. Когда президентом был Дональд Трамп, ничего подобного не происходило... Можно утверждать, что одной из его причин стала ситуация с "Северным потоком—2". Правительство Германии не придавало значения словам Дональда Трампа. Хотелось бы услышать извинения за это.

Немецкому правительству следует всего лишь прислушиваться к своему народу. Пусть люди получат больше возможностей принимать решения. Прислушивайтесь к их желаниям и используйте принцип "Германия прежде всего".

Джо Байден уже три года не говорил с Владимиром Путиным... Я считаю, что общение с людьми — это тактика. Не цель и не решение, но способ начать говорить о них.

Я знаю мировых лидеров и глав государств-членов НАТО, которые в частном порядки признаю́т, что при Трампе НАТО была намного сильнее.

Украинский конфликт идет в Европе, прямо на вашем заднем дворе. Если бы в Мексике шла война, то США бы делали бо́льшую часть работы, если не всю. И уж точно бы не обращались за помощью к немцам.

Байдена выталкивают со сцены элиты, подрывающие демократию. Они голосовали за него. Кстати, вы же не думаете, что в июле 2024 года Джо Байдена внезапно подкосило слабоумие? Все это было и в прошлом году, то есть его кандидатуру на пост президента выдвигали с осознанием того, что он из себя представляет.

Я обожаю немцев. У меня очень много друзей в Германии, и мне нравится существующий между нашими народами дух товарищества. Мы очень похожи, наши бизнес-сообщества тесно переплетены. Проблема в немецком правительстве, которое, как мне представляется, совершенно не прислушивается к людям. В общении с Дональдом Трампом здесь все будет просто — его нужно воспринимать как главу государства, который борется за свой народ. Если его изберут, говорите с ним, говорите с его народом. Я не заглядываю вперед и не предсказываю итог ноябрьских выборов, хотя, конечно же, надеюсь на победу Дональда Трампа, к которой мы всячески стремимся. Но делать прогнозы относительно его второго срока не стану, поскольку вопрос еще не решен... У Германии есть все шансы стать любимой страной Дональда Трампа. Здесь хорошее руководство и отличная экономика, общество работает правильно, имеет прекрасную структуру и право громко высказывать свою позицию.

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Украина
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Путин Владимир
Трамп Дональд
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