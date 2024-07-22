Белый дом допустил увеличение глубины ударов оружием США по территории РФ

Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан напомнил, что изменилась как номенклатура вооружений, передаваемых Киеву, так и "параметры", при которых Соединенные Штаты начинают такие поставки

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Администрация США не исключает, что увеличит глубину ударов по территории России американскими вооружениями в ответ на специальную военную операцию. Это подтвердил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

У него поинтересовались на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, может ли в перспективе глубина ударов по России американским оружием значительно увеличиться. Представитель Белого дома фактически допустил, что такое может произойти. "Не могу дать вам однозначного ответа на этот вопрос на будущее", - заявил Салливан. "Могу сказать, что текущая позиция президента [США Джо Байдена] заключается в том, что обстоятельства изменились, Россия в действительности начала новое наступление через границу в направлении Харькова, и здравый смысл диктовал, чтобы Украина могла бить по этому наступлению", - утверждал советник американского лидера. "Пока его [Байдена] политика в отношении ударов большой дальности по России не изменилась", - уточнил при этом Салливан.

Он также отметил, что Байден уже комментировал публично вопросы подобного рода, в том числе на пресс-конференции по итогам недавнего саммита НАТО в Вашингтоне. "Он сказал, что мы постоянно рассматриваем ситуацию, вопрос о том, что необходимо Украине [в плане поставок оружия], что мы можем предложить. И мы соответствующим образом делаем свои выводы", - подчеркнул представитель Белого дома.

В заключение Салливан напомнил, что изменилась как номенклатура вооружений, предоставляемых Вашингтоном Киеву, так и "параметры", при которых США начинают такие поставки.