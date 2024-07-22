Блинкен утверждает, что Украина сможет быстро выполнить условия вступления в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует государственного секретаря США Энтони Блинкена перед их переговорами в Киеве 14 мая 2024 года.

Глава Госдепа также подтвердил, что Вашингтон продолжит обсуждать с Киевом вопросы, связанные с нанесением ударов американскими вооружениями вглубь России

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Украина сможет быстро выполнить условия присоединения к Организации Североатлантического договора (НАТО).

"График [вступления в НАТО] зависит от выполнения различных требований. Но я убежден, что разработанное нами поможет Украине добиться этого быстро", - заявил Блинкен, комментируя на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института вопрос о возможных сроках присоединения Киева к альянсу.

Глава внешнеполитического ведомства также подтвердил, что Вашингтон продолжит обсуждать с Киевом вопросы, связанные с нанесением ударов американскими вооружениями вглубь России, и корректировать свою позицию по этому вопросу в зависимости от обстоятельств. "Мы меняли [подход]. Мы адаптировались. И я уверен, что мы продолжим поступать таким образом", - сказал Блинкен. Он фактически допустил, что глубина таких ударов будет увеличиваться.

Россия выступает категорически против дальнейшего расширения НАТО на восток. Итоговый документ саммита НАТО в Вашингтоне, состоявшегося 9-11 июля, провозглашает, что Украина находится на необратимом пути в альянс.