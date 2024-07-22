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ТАСС

Кабмин утвердил правила договоров между казачьими обществами и властями

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Призывники из числа казаков перед торжественным ритуалом напутствия и благословения у Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора в городе Новочеркасске. Архивное фото.
Призывники из числа казаков перед торжественным ритуалом напутствия и благословения у Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора в городе Новочеркасске. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Подобные документы будут определять численность находящихся в резерве казаков, также в них будут утверждаться обязанности сторон и сроки соглашений

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила заключения договоров между казачьими обществами и органами, уполномоченными в области обороны, в целях обеспечения поступления казаков в мобилизационный резерв Вооруженных сил РФ, а также других формирований. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые правила заключения Всероссийским казачьим обществом, войсковыми казачьими обществами договоров (соглашений) с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обороны, органами управления другими войсками, воинскими формированиями и органами и (или) их территориальными органами (воинскими частями) в целях обеспечения поступления членов казачьих обществ в мобилизационный людской резерв Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов", - говорится в документе.

Отмечается, что подобные договоры будут определять численность членов казачьих обществ, находящихся в резерве. В них также будут утверждаться обязанности сторон и сроки соглашений. 

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
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