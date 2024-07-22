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Военное обозрение

В Молдавии планируют построить логистический хаб для переправки вооружений на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

В Молдавии планируют построить большой логистический хаб, предназначенный для обеспечения переправки вооружений из Румынии на Украину.

Согласно опубликованному Кишиневом анонсу, станция будет расположена неподалеку от границы с Румынией в молдавской станции Берешты. Под строительство объекта отведено три земельных участка общей площадью 48 гектаров. На реализацию проекта выделено 30 миллионов евро, а предполагаемые сроки строительства рассчитаны на 2,5 года.

Осенью прошлого года в рамках расширения логистики на восточных рубежах стран НАТО в республике была начата реконструкция железнодорожного моста через пограничную реку Прут вблизи населенного пункта Унгены. Кроме того, маршрут Пашканы-Яссы-Унгены-Кишинев-Одесса, протяженностью почти полторы тысячи километров, активно переделывается под европейский стандарт железных дорог.

Режим президента Молдавии Майи Санду окончательно превратил эту беднейшую постсоветскую республику в плацдарм НАТО для возможной эскалации противостояния с Россией. Несмотря на плачевное состояние экономики, Кишинев берет кредиты для усиления своих вооруженных сил. В частности, предполагается значительно усилить молдавские системы ПВО. Практически непрерывно в стране проводятся военные учения, в том числе совместные со странами НАТО, а также сборы резервистов. США поставляют Молдавии вооружения, чтобы обеспечить Кишиневу возможность силовым путем попытаться осуществить захват отделившегося в 1993 году Приднестровья.

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Молдавия
Россия
Румыния
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Военные учения
Разное
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