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Интерфакс-АВН

Блинкен допустил, что Иран уже через две недели будет способен производить материалы для создания ядерного оружия

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: Henry Nicholls - WPA Pool/ Getty Images

Вашингтон. 19 июля. ИНТЕРФАКС - Иран все ближе к возможности получить материалы для изготовления ядерного оружия, в настоящее время это вопрос всего пары недель, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Поскольку ядерное соглашение отбросили, речь идет не о годе до получения Ираном мощностей по производству материалов для ядерного оружия, а, возможно, об одной-двух неделях", - заявил Блинкен на форуме по вопросам безопасности в Аспене (штат Колорадо).

Он подчеркнул, что США не позволят Ирану получить ядерное оружия, отметив при этом, что Вашингтон предпочитает решать этот вопрос дипломатическим путем.

Блинкен добавил, что хоть Иран и не произвел пока ядерное оружие, США необходимо оказать на Тегеран давление, чтобы тот "притормозил" с этим.

"В случае, если Иран серьезно настроен на взаимодействие, нам нужен реальный отказ его работ по ядерной программе", - сказал госсекретарь.

В 2015 году "шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий, который предполагал снятие с Ирана санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

Президент США Джо Байден заявил о готовности при определенных условиях вернуться в ядерную сделку.

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