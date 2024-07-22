Reuters: неспособность Запада нарастить производство снарядов обернется катастрофой для Украины

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Международное агентство новостей и финансовой информации Reuters опубликовало большую статью, в которой предрекает неминуемое поражение Украины в военном противостоянии с Россией по причине того, что западные союзники Киева объективно не способны в короткие сроки нарастить производство артиллерийских снарядов для покрытия нужд ВСУ на фронте.

Причем проблема эта возникла не вчера и не сегодня, она стала следствием стратегической ошибки стран НАТО, включая США. Государства западного военного блока десятилетиями не уделяли должного внимания развитию мощностей предприятий, производящих боеприпасы.

Более того, несколько лет назад в США была сделана попытка внести изменения в конструкцию боеприпасов, состоящих на вооружении НАТО. Однако она не увенчалась успехом. Сотни миллионов долларов были потрачены впустую, а закупленное в этих целях оборудование так и осталось пылиться на складах.

Недавно представители Пентагона и Конгресса провели совместную инспекцию предприятий США, производящих артиллерийские снаряды, и пришли в ужас от увиденного. Оказалось, что заводы находятся в плачевном состоянии, вытащить из которого их даже за большие деньги в короткие сроки невозможно.

Несмотря на предупреждения ряда военных, руководство США долгое время игнорировало эту проблему, наивно полагая, что в случае начала конфликта они смогут резко нарастить выпуск артиллерийских боеприпасов. И вот момент настал, боеприпасы позарез необходимы ВСУ, но наладить их производство в должном объеме не могут даже все вместе взятые государства НАТО.

Есть и еще более серьезная проблема, связанная со взрывчатым веществом, вернее, сырьем для его изготовления. Оказалось, что у США и союзников просто нет собственного производства, все решается за счет импорта. При этом Китай и Индия, в которых оно производится с избытком, не будут помогать Западу. В 2021 году США начали закупать взрывчатое вещество у завода, расположенного на юго-востоке Украины. В 2022 году он перешел под контроль российских войск.

Запасы снарядов советского образца на Украине практически закончились, поставки Западом боеприпасов натовского калибра не удовлетворяют потребности ВСУ. При этом у России такой проблемы нет. Украинские военные рассказывают, что когда украинские войска выпускали в день 10 000 снарядов, они теряли от 35 до 45 солдат убитыми и от 350 до 450 ранеными. Сейчас ВСУ выпускают в день только 5000 снарядов и теряют убитыми более 100 военнослужащих, а ранеными – более 1000 ежедневно. При этом ВС РФ выстреливают в пять раз больше снарядов.

Автор резюмирует, что сейчас США смогли нарастить выпуск боеприпасов, но вряд ли смогут достигнуть необходимого объема в ближайшие полтора, а то и больше, года. Он опасается, что ошибки, совершаемые Западом на протяжении последних лет, могут оказаться фатальными для Украины.