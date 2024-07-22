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Военное обозрение

Агентство PAP: Заявление Зеленского в отношении поставки истребителей F-16 не имеет отношения к польским самолётам

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Источник изображения: topwar.ru

Польша не будет передавать Украине истребители F-16 из наличия собственных ВВС, заявление Зеленского не имеет отношения к польским самолетам. Об этом сообщило агентство PAP со ссылкой на информированный источник.

Нелегитимный президент Украины сделал сегодня заявление в отношении американских истребителей F-16. По его словам, польское правительство приняло некое решение, которое позволит Украине «как можно быстрее» получить самолеты. Об этом ему якобы сообщил польский премьер Дональд Туск на встрече в Лондоне. При этом Зеленский так и не пояснил, о каком решении идет речь, только усилив интригу.

Речь не идет о передаче польских истребителей F-16. Они остаются и охраняют польское небо,

- пишет агентство.

Ранее Зеленский в интервью BBC пожаловался, что обещанные еще полтора года назад истребители F-16 до сих пор на Украину не поступили. Да и с количеством тоже беда, он хочет сразу и много, а дают мелкими партиями и в течение длительного времени. Первые истребители должны прибыть на Украину этим летом, скорей всего, их будет всего шесть.

А в отношении польских F-16 Зеленский неоднократно пытался закинуть удочку, но всякий раз получал отказ. В Варшаве считают, что самолеты еще послужат польским ВВС, которые задействуют их в рамках некоторых миссий НАТО.

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