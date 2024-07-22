Войти
Lenta.ru

В России оценили модернизированную БМП-2

135
0
0
Фото: Mike1979 Russia / Wikimedia
Фото: Mike1979 Russia / Wikimedia.

МО России: БМП-2М с модулем «Бережок» хорошо зарекомендовала себя в ходе СВО

Модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М с боевыми модулями «Бережок» хорошо зарекомендовали себя в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Такую оценку машине дали в Минобороны России, передает ТАСС.

«Как рассказал один из руководителей занятий, БМП-2М с универсальным боевым модулем "Бережок" положительно зарекомендовала себя в ходе специальной военной операции благодаря своей мобильности и возможности лазерного наведения на цель даже в условиях низкой видимости в ночное время суток», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что военнослужащие-контрактники проходят обучение работе на БМП-2М на полигоне Ленинградского военного округа. Экипажи отрабатывают вождение, а также стрельбу из автоматической пушки 2А42 на дистанции до 1,2 километра.

Ранее в июле инструктор по подготовке экипажей БМП-2 по имени Дмитрий рассказал, что автоматическая система управления огнем «Бережка» позволяет машине захватывать и удерживать цель в движении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2А42
БМП-2
БМП-2М
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
23.08.2018
Конструкции вне конкуренции
14.11.2017
Алжир оценил русский "Бережок": БМП-2М стала одной из лучших в мире
06.10.2017
Модернизированные российские БМП и БМД — угроза для сил НАТО (Defence24, Польша)
19.10.2016
Тульские новинки на параде и на передовой
11.05.2016
Министр обороны проверил выполнение Гособоронзаказа на тульском предприятии «Щегловский вал»
13.08.2014
«Бережок» перспективной реки
01.10.2012
Тульские кудесники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 03:17
  • 1
В посольстве РФ заявили, что поддержка Лондоном Киева приведет к разрушению Киева
  • 22.07 02:09
  • 2816
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.07 01:47
  • 539
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.07 01:18
  • 2736
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.07 13:32
  • 69
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 21.07 11:38
  • 2
Руслан Пухов: Стране необходима новаторская организация противодроновой обороны
  • 21.07 11:27
  • 73
Война на Украине: первый день
  • 21.07 11:26
  • 14
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 21.07 09:55
  • 163
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 20.07 21:14
  • 1
Рябков заявил, что ВСУ применяют химическое оружие против российской армии
  • 20.07 16:03
  • 4
В Киеве хотят получить сразу 130 истребителей F-16
  • 20.07 12:54
  • 16
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 20.07 12:50
  • 142
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 20.07 11:46
  • 2
Станет ли Польша катализатором войны НАТО с Россией?
  • 19.07 14:04
  • 0
Беларусь готова протянуть руку помощи Донбассу