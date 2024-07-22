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ТАСС

СМИ: Польша не передаст Украине свои истребители F-16

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Истребители F-16
Истребители F-16.
Источник изображения: © AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

Решение польского правительства касается только сопровождения поставок от других союзников

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Польша не собирается передавать Украине свои истребители F-16, решение польского правительства, о котором упомянул украинский лидер Владимир Зеленский, касается исключительно сопровождения поставок от других союзников. Об этом сообщил агентству PAP источник в Минобороны республики.

По его словам, польский кабмин принял решение, которое связано "с вопросами логистики", включая помощь в доставке на Украину истребителей F-16 от других союзников по НАТО.

19 июля Зеленский написал в X (ранее Twitter), что Польша приняла решение, позволяющее ускорить поставки истребителей F-16 на Украину. Подробности о решении польской стороны украинский лидер не привел.

У Польши на вооружении имеются 48 таких истребителей. Власти страны в 2023 году неоднократно заявляли об отсутствии планов передавать часть из них Киеву.

Ранее пресс-служба Белого дома распространила совместное заявление лидеров Дании, Нидерландов и США, в котором говорится, что западные страны планируют предоставить Украине эскадрильи истребителей F-16. Украинские летчики смогут использовать F-16 уже нынешним летом, процесс передачи самолетов начался. 

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